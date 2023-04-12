Парк Энгельса в Екатеринбурге обработали от клещей

Препарат от вредителя распылили по всему парку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартовала ежегодная обработка парков от клещей, первым в списке парков стал парк Энгельса. Также от клещей избавятся на территории школ, детских садов, остановочных комплексах и всех потенциально опасных местах.

- По плану будет обработано порядка 600 гектаров в Екатеринбурге и за его пределами. Обработаны будут все места отдыха населения. На 13 апреля запланирована обработка городских лесов, где проходят сады, остановочные комплексы, а 17 апреля намечен выезд в парк Турбомоторного завода, - говорит начальник отдела центрального екатеринбургского филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области Светлана Акулова. - Заранее спрогнозировать график обработки крайне сложно из-за погодных условий и готовности парков к проведению профилактики.

Препарат безвреден для окружающей среды Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам специалистов, инсектоакрицидный препарат, который распыляется в парках, безопасен для птиц и любых грызунов. А вот хозяевам собак лучше на время выбрать другое место для прогулок с питомцами. Три дня после обработки посетителей зон отдыха просят не гулять по траве и не выгуливать собак.

Спустя три дня на место выедут энтомологи для обследования. Если на территории обнаружат переносчиков клещевых инфекций, то парк обработают повторно.

Первые дни после обработки гостей просят не гулять на загонах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Добавим, что в начале этого сезона в Свердловской области клещи покусали уже больше 300 человек. Вирус клещевого энцефалита обнаружен в двух пробах, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза - в 19 пробах.

- В этом сезоне ожидается рост числа покусанных клещами. Если в прошлом году первый укус был зафиксирован 10 апреля, то в этом - в 20 числах марта, - говорит эксперт екатеринбургского отдела Роспотребнадзора по Свердловской области Станислав Топорков.

В Екатеринбурге и за его пределами обработают все зоны, где могут обитать клещи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты советуют вакцинироваться от клещевого энцефалита. Вакцинация проводится круглогодично, а прививку можно сделать в любое время.

Не стоит забывать и о мерах личной профилактики: определенная форма одежды, использование репеллентов и осмотр как самого себя, так и друг друга. При обнаружении клеща стоит срочно обратиться в травмпункт.

График обработки парков от клещей опубликован на портале Екатеринбургского лесничества. Его вы можете посмотреть здесь.