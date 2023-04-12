«Ребенок сам отхлестал воспитателя»: подробности скандала в детском саду, где соцработник ударил сироту

По словам директора, с ребенком работали психологи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Урале следователи проверяют информацию об избиении соцработником мальчика-сироты. По словам юриста Сергея Барсукова, женщина подняла на ребенка руку, когда отводила его в детский сад. Якобы мальчик капризничал и, чтобы его утихомирить, соцработница дала ему несколько оплеух.

В тот же день Оксана Ульянова, директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Каменского района, в котором работает соцработница, заявила «КП-Екатеринбург», что все это выдумки. По ее словам, женщина, о которой идет речь, трудится у них уже 2,5 года и за это время за ней не наблюдали каких-либо нарушений.

Однако инцидентом уже заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил отчитаться о результатах проверки.

- Если бы кто-то из наших сотрудников ударил ребенка, то его бы уволили без суда и следствия, - говорит «КП-Екатеринбург» Оксана Ульянова. - Службы работали. Нас уже проверила прокуратура, сотрудники не подтвердили факт увечий. Ребенка никто и пальцем не трогал. Это подтверждают записи с видеокамер, которые смотрели полицейские. С ребенком работали психологи, проводили опрос. Мальчик отвечал на вопрос: «Делала ли тебе больно Вера Владимировна?» Ребенок сказал, что нет. Его водили на судмедэкспертизу, где также не подтвердили увечья. Также, по словам Оксаны Ульяновой, у мальчика есть особенности психики и он находится под наблюдением специалистов. Поэтому у ребенка случаются приступы агрессии и частые истерики.

- Они втроем шли по дороге: соцработник, мальчик и его старший брат. Младший подобрал палку, начал размахивать ею в сторону брата, пнул его по ноге. Соцработник отобрала палку, после этого мальчик закатил истерику. Жена Сергея заходила в садик и видела момент, когда ребенок уже плакал. Когда они поднимались в группу, младший начал кричать на сотрудницу, а потом хлестать руками женщину. Она сняла ему ботинки, взяла за руку и повела к воспитателям. Происходящее увидела нянечка, она также сказала: «Почему вы ему позволяете избивать себя?» Этот ребенок у нас трудный, не отрицаем и работаем с ним, - продолжает Оксана Ульянова.

Также, по словам директора, с Сергеем Барсуковым они поддерживали контакт. Юрист даже приходил к ним с подарками.

- Не знаю, видимо, он желает, чтобы его имя было на слуху. Зимой Сергей Барсуков приезжал к нам, привез два б/у ноутбука для детей. Но с нами он был вежлив, улыбался, - уверяет Оксана Ульянова.

Напомним, ранее в детском саду мамы устроили кулачные бои. Конфликт начался из-за того, что одна воспитанница толкнула ребенка. А после этого у ребенка разбились очки.

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