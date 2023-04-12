В День космонавтики в Екатеринбурге 120 студентов выстроились в огромную надпись «Поехали»

Акцию студенты устроили во время субботника Фото: движение «Екатеринбург - чистый город»

Легендарное «Поехали!», которое произнес Юрий Гагарин перед взлетом ракеты, сегодня появилось на одной из улиц Екатеринбурга. Огромные буквы, каждая размером с автомобиль, составили участники молодежного субботника из движения «Екатеринбург – чистый город», который утром прошел в сквере на перекрестке улиц Фронтовых Бригад и проспекта Космонавтов. Таким своеобразным образом они отметили День космонавтики.

- Желающих навести порядок в сквере нашлось немало: за чистоту общественной территории боролись более 100 волонтеров, - рассказали в администрации Екатеринбурга. - Вооружившись граблями, участники субботника дружно очищали газоны от прошлогодней листвы и мусора, другие – красили скамейки. Результат не заставил себя долго ждать: в скором времени рядом с машиной для вывоза мусора образовалась внушительная гора мешков, а территория сквера на глазах преобразилась.

Добавим, что в субботнике также участвовал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

- Символично, что это мероприятие мы проводим в один из главных национальных праздников – в День космонавтики, - сказал Алексей Орлов. - Здесь, на территории Орджоникидзевского района, работают промышленные предприятия, внесшие огромный вклад в развитие отечественной космонавтики.