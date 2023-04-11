Клещи в этом году начали атаковать уральцев раньше обычного
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге начинают обрабатывать от клещей городские парки. Первые на очереди: Парк имени Энгельса, Парк 50-летия Советской власти и Сад по улице Вайнера. Их начнут обрабатывать уже 12 апреля. Полный график опубликован на портале Екатеринбургского лесничества.
Добавим также, что, по данным Свердловского Роспотребнадзора, в регионе уже 303 человека пострадали от укуса клеща, из них 103 ребенка. Вирус клещевого энцефалита обнаружен в двух пробах, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза - в 19 пробах.
12 апреля
Парк 50-летия Советской власти (в районе Декабристов, Мичурина, Народной Воли)
Сад им. Энгельса на пересечении улиц Малышева и Бажова
Сад Вайнера
17 апреля
Парк Турбомоторного завода
24 апреля
Парк в квартале улиц Чкалова - Онуфриева - Громова - Академика Бардина
Парк «Зеленая Роща» (пересечение улиц Народной Воли и Шейнкмана)
28 апреля
Парк им В. Агафоновой (на пересечении улиц Городской и Фигурной)
Лесопарковая зона в микрорайоне Компрессорного завода (пересечение улиц Латвийской и Хвойной)
Парк имени Чкалова
Парк Камвольного комбината по улице Ферганской
Пойманного клеща стоит отнесли к специалистам, чтобы проверить его на наличие инфекций
Фото: Алексей БУЛАТОВ
10 мая
Парк имени 50-летия ВЛКСМ (район улиц Чкалова - Ясной - Шаумяна)
Парк «Семь ключей» на пересечении улицы Технической и переулка Червонного
В Управлении Роспотребнадзора также напомнили о важности сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита. Вакцинация проводится круглогодично, а прививку можно сделать в любое время. Перед началом сезона она будет особенно актуальной.
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