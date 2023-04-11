Клещи в этом году начали атаковать уральцев раньше обычного Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начинают обрабатывать от клещей городские парки. Первые на очереди: Парк имени Энгельса, Парк 50-летия Советской власти и Сад по улице Вайнера. Их начнут обрабатывать уже 12 апреля. Полный график опубликован на портале Екатеринбургского лесничества.

Добавим также, что, по данным Свердловского Роспотребнадзора, в регионе уже 303 человека пострадали от укуса клеща, из них 103 ребенка. Вирус клещевого энцефалита обнаружен в двух пробах, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза - в 19 пробах.

Обработка парков от клещей в Екатеринбурге - 2023

12 апреля

Парк 50-летия Советской власти (в районе Декабристов, Мичурина, Народной Воли)

Сад им. Энгельса на пересечении улиц Малышева и Бажова

Сад Вайнера

17 апреля

Парк Турбомоторного завода

24 апреля

Парк в квартале улиц Чкалова - Онуфриева - Громова - Академика Бардина

Парк «Зеленая Роща» (пересечение улиц Народной Воли и Шейнкмана)

28 апреля

Парк им В. Агафоновой (на пересечении улиц Городской и Фигурной)

Лесопарковая зона в микрорайоне Компрессорного завода (пересечение улиц Латвийской и Хвойной)

Парк имени Чкалова

Парк Камвольного комбината по улице Ферганской

Пойманного клеща стоит отнесли к специалистам, чтобы проверить его на наличие инфекций Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 мая

Парк имени 50-летия ВЛКСМ (район улиц Чкалова - Ясной - Шаумяна)

Парк «Семь ключей» на пересечении улицы Технической и переулка Червонного

В Управлении Роспотребнадзора также напомнили о важности сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита. Вакцинация проводится круглогодично, а прививку можно сделать в любое время. Перед началом сезона она будет особенно актуальной.

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