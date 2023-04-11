«Скафандр - твой персональный корабль»: космонавт Кудь-Сверчков раскрыл тайны работы на МКС

По словам Сергея Кудь-Сверчкова, внутри скафандра очень шумно из-за аппаратуры, которая крепится сзади Фото: Александр ГЛУЗ

Завтра, 12 апреля, в России будут отмечать День космонавтики. Накануне праздника в эфире радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92,3FM) мы поговорили со 124-м космонавтом России Сергеем Кудь-Сверчковым. С октября 2020-го по апрель 2021 года он находился на Международной космической станции, а на днях прилетел в Екатеринбург, чтобы открыть выставку фотографий, сделанных на МКС. В эфире наши ведущие узнали у космонавта не только, как полететь в космос, но и что надо делать при встрече с НЛО.

«СПИМ В МЕШКАХ, ЖИВЕМ ПО ГРИНВИЧУ»

- Сергей, как вы стали космонавтом?

- Я по профессии инженер. Работал в ракетно-космической корпорации, которая создавала и создает космические корабли, модули станций… И вот так вот попал.

- А когда поняли, что и сами хотите в космос?

- Еще на последних курсах университета, когда проходил практику на ракетно-космическом предприятии, я понял, что это та профессия, которая мне больше всего нравится.

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков и командир длительной экспедиции МКС-64 Сергей Рыжиков во время прямого включения с МКС в 2021-м Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Как попадают в отряд?

- Очень важна хорошая физическая подготовка. Но мастером спорта быть не обязательно. Надо иметь и хорошее здоровье, и хорошее высшее образование. Знание иностранных языков – скорее бонус. Ну и хорошие психологические показатели важны.

- Вокруг Земли летает много космического мусора – ступени от ракет, части старых спутников. Как ракета пролетает через него без повреждений?

- Космического мусора много, но не так много, чтобы мешать полетам. Представьте, что там 30 тысяч объектов мусора. Они находятся на разных орбитах, на разных высотах. А теперь представьте, что на поверхности земли ездит всего 30 тысяч автомобилей. Каковы шансы, что они столкнутся?

- Вы пробыли на борту МКС полгода. Что было самым неожиданным, когда прибыли туда?

- Нас о многом предупреждали, но одно дело, когда тебе рассказывают. И другое дело, когда сам это ощущаешь. И самое неожиданное - чувство постоянной невесомости. Это не то ощущение, которое испытываешь, когда твой самолет попадает в воздушную яму, или когда ты скатываешься с горки. Это по сути падение, но без неприятных ощущений, как на Земле. Ты не касаешься ни пола, ни потолка. Но есть негативные факторы с точки зрения медицины – для мышц, для нервной системы.

- В космосе легче высыпаться или сложнее?

- Мы живем по Гринвичу и рабочий день у нас распланирован. Есть время на сон и на работу. Все, как на Земле. С точки зрения сна – все хорошо. Спится, как на Земле. Если ты хорошо поработал, устал, заснешь также. Но первое время было тяжело, потому что голова не касается подушки. Подушек там вообще нет, как и одеял. Ты спишь в спальном мешке и даже не касаешься его. Ощущение бывало интересное - устал, а заснуть не можешь, потому что ничего не касаешься. Стоишь или висишь. Потом привыкаешь, конечно.

Накануне профессионального праздника космонавт Сергей Кудь-Сверчков прилетел в Екатеринбург Фото: Людмила ВАРАКИНА

ЗЕМЛЯ РОВНЕЕ БИЛЬЯРДНОГО ШАРА

- Есть ли звуки в космосе?

- Я не слышал в космосе никаких звуков, кроме звуков станции. А на ней достаточно шумно. Есть такое мнение, что космонавт, когда выходит в открытый космос, наконец попадает в тишину. Но на самом деле в скафандре еще более шумно, потому что это машина, это твой персональный космический корабль, который шумит прямо у тебя за спиной. Там и вентиляторы, и система дыхания шумят.

- Вспомним теорию музыканта Юрия Лозы о том, что Земля якобы плоская. Что вы думаете об этом?

- Очень грустно, что люди верят в такие глупые вещи. Почему-то всегда находятся источники таких теорий. Люди, которые верят в плоскую землю, они, конечно, пользуются смартфонами и сервисами, которые дают им навигацию. Навигация не возможна без спутников, которые летают по орбитам вокруг Земли. То есть очень смешно слушать людей, которые пользуются спутниковыми технологиями, но, тем не менее, утверждают, что Земля плоская.

- А у Земли на самом деле форма такого неровного шара...

- Вообще нашу планету правильнее называть не шаром, а геоидом. Но если взять, например, бильярдный шар и увеличить его до масштабов нашей планеты, то окажется, что его поверхность даже кривее, чем у Земли. То есть издалека кривизна Земли абсолютно не видна. Визуально это идеальный шар.

У СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА НЕТ

- Как устроена связь в космосе?

- Регулярно у нас поддерживается связь с центром управления полетами через радиосвязь, спутники, ретрансляторы. Взял гарнитуру и вызвал. Что касается связи неслужебной, у нас есть интернет и IP-телефония. Другое дело, что никаких телефонных аппаратов на станции нет. Они там не работают и не нужны. Поэтому мы ведем связь через компьютеры. Номер знаешь абонента – можешь позвонить. На станцию позвонить нельзя. У станции номера нет.

Луноход в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Видели ли вы из космоса страшные острова из пластика в океане? А как лес вырубают, видели?

- Острова из пластика пытался найти. Мне давали их координаты. Я искал, но их не видно из космоса. Что касается лесов – за вырубкой можно наблюдать, но эффективнее это делать с помощью спутников. У нас есть спутниковая группировка автоматическая, которая как раз этим занимается и уже автоматически передает данные в соответствующие службы. Привлекать космонавтов к этому не обязательно.

- А НЛО вы видели?

- НЛО - понятие растяжимое. Это неопознанный летающий объект. Если что-то пролетело, и вы не поняли, что это такое, то это НЛО. Почему-то люди отождествляют НЛО обязательно с каким-то инопланетным разумом.

- А есть ли протоколы, если вы что-то увидели… инопланетное? Серые человечки в иллюминатор снаружи постучали?

- Нет, наверное (смеется). Тут все на импровизации.