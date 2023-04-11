В Екатеринбурге подполковника полиции Ивана Ергеледжи арестовали на два месяца

Иван Ергеледжи обвиняется в мошенничестве Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Екатеринбурге начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области Ивана Ергеледжи арестовали на два месяца. Он пробудет под стражей до 9 июня.

- Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Ивану Ергеледжи, - рассказали в Свердловском областном суде. - Постановление суда вступит в законную силу через 3 суток, если не будет обжаловано сторонами.

Подполковник полиции Иван Ергеледжи обвиняется по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Напомним, ранее сообщалось, что Ивана Ергеледжи 10 апреля задержали сотрудники ФСБ. По данным Е1.RU, при себе у него были деньги, которые он должен был передать другому силовику, чтобы тот помог отменить проверки по вырубке леса в районе Первоуральска. Он написал явку с повинной.

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