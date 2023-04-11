Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением мальчика-сироты в уральском поселке

В детском доме идут проверки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Мартюш, под Каменском-Уральским соцработника обвинили в том, что она обижала мальчика-сироту в детском саду «Искорка». По словам Сергея Барсукова, который отводил своего ребенка в этот же детский сад, соцработница таскала сироту за ворот, била руками и едва ли не силой затаскивала мальчика на второй этаж. Жестокое обращение, как уверяет очевидец, женщина позволила себе после непослушания ребенка.

К произошедшему подключился региональный следственный комитет и назначил проверку. Следователи устанавливают обстоятельства возможного конфликта, ведут опрос очевидцев.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин попросил доложить ему информацию о возможном конфликте в дошкольном учреждении.

- Глава ведомства поручил и.о. руководителю СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, - сообщает пресс-служба СК России.

Однако директор социально-реабилитационного учреждения отрицает факт избиения. По ее словам, сопровождающая женщина хороший педагог, профессионал и легко взаимодействует с детьми. За два с половиной года работы за ней не было замечено никаких нарушений.

- У нас идет проверка, всех сотрудников допрашивают, смотрят записи с камер видеонаблюдения. Никаких увечий ребенку никто не наносил и пальцем его не трогал. Специалист по социальной работе терпеливая и спокойная. Никаких нареканий по ее работе не имеем. Товарищу, сообщившему об этом, просто нужен пиар, - объясняет ситуацию «КП-Екатеринбург» директор детского дома Оксана Ульянова.

Также «КП-Екатеринбург» обратились напрямую за комментарием к соцработнику. Однако, ответ на него пока не поступил.

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