В Свердловской области полицейские спасли заблудившегося на болоте рыбака

Поиски длились пять часов Фото: предоставлено В.Н. Горелых
В Свердловской области полицейские спасли заблудившегося на Термигульском болоте рыбака Андрея Елфимова. Все произошло вечером 9 апреля. Житель поселка Луговской сам сообщил в дежурную часть, что ему требуется помощь.
- Сыщики установили, что мужчина, 1989 года рождения, отправился на мотоблоке через лесной массив на поиск места для рыбалки. Оставив транспортное средства на дороге, он пошел в сторону водоема, но вскоре потерял ориентир, - рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. - Долгие попытки найти выход не увенчались успехом. День был на исходе, как назло, у заявителя отказали ноги, он замерз и стал паниковать. Огонь развести не удалось, так как зажигалка отсырела.
Фото: предоставлено В.Н. Горелых
Сотрудники полиции приехали к месту на УАЗ. Сначала они нашли мотоблок, а затем и заблудившегося мужчину. Поиски длились пять часов. Чтобы найти мужчину, полицейские использовали осветительные приборы, крики и звуковые сигналы автомобиля.
Рыбака обогрели, дали ему сухую обувь и доставили его домой к семье. Любитель рыбалки пообещал впредь быть более осторожным.
Сержанта полиции Данила Мельникова, младшего сержанта Дениса Чуклина и оперуполномоченного майора Дмитрия Ощукова планируют поощрить за спасение человека.
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