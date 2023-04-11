В Свердловской области полицейские спасли заблудившегося на болоте рыбака

Поиски длились пять часов Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Свердловской области полицейские спасли заблудившегося на Термигульском болоте рыбака Андрея Елфимова. Все произошло вечером 9 апреля. Житель поселка Луговской сам сообщил в дежурную часть, что ему требуется помощь.

- Сыщики установили, что мужчина, 1989 года рождения, отправился на мотоблоке через лесной массив на поиск места для рыбалки. Оставив транспортное средства на дороге, он пошел в сторону водоема, но вскоре потерял ориентир, - рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. - Долгие попытки найти выход не увенчались успехом. День был на исходе, как назло, у заявителя отказали ноги, он замерз и стал паниковать. Огонь развести не удалось, так как зажигалка отсырела.

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Сотрудники полиции приехали к месту на УАЗ. Сначала они нашли мотоблок, а затем и заблудившегося мужчину. Поиски длились пять часов. Чтобы найти мужчину, полицейские использовали осветительные приборы, крики и звуковые сигналы автомобиля.

Рыбака обогрели, дали ему сухую обувь и доставили его домой к семье. Любитель рыбалки пообещал впредь быть более осторожным.

Сержанта полиции Данила Мельникова, младшего сержанта Дениса Чуклина и оперуполномоченного майора Дмитрия Ощукова планируют поощрить за спасение человека.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru