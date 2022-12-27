На уральской трассе инспекторы ДПС помогли водителю, машина которого сломалась на морозе

Все произошло на дороге «Обход города Нижние Серги». Фото: предоставлено В. Н. Горелых

На свердловской трассе два инспектора ДПС помогли водителю иномарки, замерзавшему в мороз. Все произошло на дороге обход города Нижние Серги в ночь на 27 декабря. Во время патрулирования лейтенанты Эмиль Аракаев и Сергей Подчиненов обратили внимание на Kia Sportage на «аварийке».

- Рядом с автомобилем находился его хозяин, который отчаянно махал руками, привлекая внимание сотрудников полиции. Остановившемуся наряду 52-летний житель Екатеринбурга рассказал, что направлялся домой, когда иномарка внезапно остановилась из-за проблем с двигателем, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчина не смог самостоятельно разобраться с поломкой, а его положение осложняла низкая температура воздуха Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина не смог самостоятельно разобраться с поломкой, а его положение осложняла низкая температура воздуха – в ту ночь столбики термометров в регионе перевалили за отметку -30 градусов.

Полицейские быстро поняли, что отремонтировать машину на месте не получится, поэтому вызвали эвакуатор, а владельца иномарки пригласили в служебную машину, чтобы он смог согреться и зарядить телефон.

- Когда к месту поломки прибыл эвакуатор, сотрудники ГИБДД помогли в погрузке корейской иномарки. Обменявшись номерами телефонов, госавтоинспекторы позже созвонились с екатеринбуржцем и убедились, что мужчина благополучно добрался до пункта назначения, - добавил полковник Горелых.

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