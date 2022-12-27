Не все продукты подорожали. Многие, напротив, стали дешевле Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях в Росстате посчитали, в какую сумму обойдется жителям Среднего Урала салат «Оливье». Оказалось, что cредняя кастрюлька лакомства обходится теперь в 480 рублей – то есть за год она подорожала на 38 рублей.

Ну ладно «Оливье». Едим его пару раз в год и то на большие праздники. А что там с остальными продуктами? Как сильно изменились они в цене за год? Задавшись этим вопросом, мы изучили статистику Свердловскстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

ЧТО ПОДОРОЖАЛО

И Свердловскстат и ЕМИСС регулярно публикуют средние цены на продукты в Свердловской области. Мы взяли самые свежие данные Свердловскстата на 19 декабря и данные ЕМИСС за декабрь 2021 года. И судя по ним, сильнее всего у нас подорожал… чай. Обычный, не пакетированный, черный байховый чай. Год назад килограмм в среднем стоил 975 рублей, а теперь уже 1212 рублей. Разница в 236 рублей.

Как изменились цены на продукты в Свердловской области с 2021 по 2022 год Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Но тут надо сделать важное примечание. В статистике в строчке «чай черный байховый» нет разделения на бренды или на разновидности этого чая. Указана просто средняя цена на некий усредненный чай. Поэтому, разумеется, в магазине можно найти килограмм чая, который стоит дешевле этой цены, а можно найти и чай, который будет значительно дороже.

Но что же на втором месте по удорожанию? А там говядина. Не бескостная, надо заметить. Прибавила в цене за килограмм 91 рубль. Стоила 426, теперь, вот уже 518. Ну а замыкает тройку лидеров по удорожанию сливочное масло. Стоило оно 701 рубль, теперь уже 784. То есть на 82 рубля больше.

Дальше просто бегло перечислим. На четвертой строчке печенье, которое подорожало в среднем на 57 рублей. Далее вареная колбаса, подорожавшая на 35 рублей. Сосиски выросли в цене почти на 27 рублей, рис на 12, сахар на 6, ржаной хлеб на пять, а огурцы на три.

В среднем килограмм свинины стал дешевле в Свердловской области на девять рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У нас общая инфляция, если не брать по индексу потребительских цен, по оптимистическому варианту составляет 12%, по пессимистическому где-то в районе 14%, - объясняет причину повышения цен доцент кафедры экономической теории и экономической политики УрФУ Юлия Харитонова.

Другая причина подорожания многих товаров кроется в непростой экономической ситуации, в которой оказалась наша экономика. Из-за ухода ряда зарубежных поставщиков пришлось многое менять в логистике.

Килограмм картофеля стал дешевле на 15 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У нас начала меняться структура экономики, начали меняться поставщики, - отмечает Юлия Харитонова. - А раз у нас структурное изменение экономики только началось, то начинается переток капитала и затрат слияния в другие отрасли. Естественно, это приведет к следующему витку роста цен. Но это нормальный, естественный процесс.

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО

Хорошая новость заключается в том, что подорожали далеко не все продукты. Многие, напротив, подешевели. Если в прошлом году из-за засухи в Свердловской области были неурожаи и капуста была дорогой, то в этом году, напротив, с ней порядок. Стоила год назад 46 рублей. Теперь стоит 22 рубля. Разница почти в 24 рубля.

Подсолнечное масло подешевело на пять рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На втором месте по удешевлению… курица. В среднем по Свердловской области килограмм стал дешевле на 16 рублей. Цена упала со 178 до 162 рублей. А на третьем месте греча. Килограмм стоил 128 рублей, а теперь стоит 111. Также подешевели картофель – на 15 рублей, морковь на 11 рублей, свинина на девять рублей, помидоры на восемь, подсолнечное масло на пять рублей. Десяток яиц стал дешевле на три рубля, а макароны на два.

- То, что цены растут неравномерно, это норма, - объясняет Юлия Харитонова. - Никогда не бывает так, что цены растут одномоментно на все продуктовые позиции. Многое зависит от того, есть ли сельскохозяйственные льготы у того или иного производителя, как он ими пользуется. От того, откуда он получает сырье, каковы условия хранения продуктов питания. Кроме того, у нас значительная часть овощей поступает из Узбекистана, Таджикистана… Помните, какое было сильное снижение курса доллара к рублю в этом году? Это тоже оказало свой эффект. Контракты заключаются в сентябре-октябре. Курс был низкий. И это позволило удержать цены.