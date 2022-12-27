«Морду разобью»: в колледже рассказали о преподавателе, который угрожал студенту расправой из-за мата

Бывший сотрудник сделал замечание подросткам, которые матерились в коридоре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сети появилось видео конфликта между преподавателями и учащимися Уральского финансового юридического колледжа. Видео потасовки было опубликовано в социальной сети «Вконтакте» в группе «Инцидент Екатеринбург». Как сообщается, противостояние между взрослым и подростком произошло из-за нецензурной брани в здании колледжа.

«МОРДУ РАЗОБЬЮ»

На кадрах слышно, как взрослый мужчина обращается к подростку: «Я тебе сейчас морду разобью». Он предлагает студенту поговорить и тащит его за рукав в сторону. Дальше словесная перепалка переходит в «ручной режим». Студент толкает мужчину. В ответ тот называет оппонента «сопляком» и предлагает разобраться по-мужски со словами «одного удара хватит, чтобы уложить тебя». Во время разборок молодой человек называет мужчину преподавателем.

Преподаватель покинул колледж по собственному желанию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В учебном заведении рассказали, что мужчина, который участвовал в стычке во дворе колледжа, уже недействующий сотрудник. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Уральского финансово-юридического колледжа Елена Свирщ уточнила, что мужчина уволился еще 23 декабря.

- Во время конфликта я не присутствовала. Со слов очевидцев получила объяснение ситуации. Тот факт, что его назвали преподавателем, ошибочен. Данный сотрудник в последние два года работал системным администратором. В день конфликта он пришел, чтобы забрать свои вещи. Вместе с бывшим сотрудником в здание зашла его семилетняя дочка. Он услышал, что первокурсники нецензурно выражались и всячески сквернословили, сделал замечание. И потом произошел конфликт. Естественно, что на территории колледжа запрещено использовать ненормативную лексику, - рассказала «КП-Екатеринбург» замдиректора Елена Свирщ.

Как уточнили в колледже, со студентами провели воспитательную работу. Что касается мужчины, то в этом году он защитил кандидатскую и получил научную степень кандидата наук. Из колледжа он ушел, потому что его не устраивал уровень зарплаты.

- Естественно, что поступать таким образом и распускать руки наш бывший сотрудник не имел права. Но молодые люди начали провоцировать его первыми. К тому же, они сделали скрытую видеозапись, а потом разослали этот видеоролик по Интернету. С подростком мы также поговорили, это довольно сложный ученик. Воспитательную работу также проводим, - отметила Елена Свирщ.

ОСКОРБЛЯЛ УЧЕНИКОВ

Однако бывшие ученики отмечают, что отношения с преподававшим информатику педагогом у них не ладились. По словам ребят, он мог и позволял сказать лишнего, а то и нецензурно выругаться на лекциях.

- Преподаватель неадекватный. Он постоянно оскорблял учеников, мог материться на занятиях. Одну девочку вообще на лекции унижал и издевался из-за лишнего веса. Из-за его угроз я прекратила учиться. Мне этот преподаватель говорил, что готов утопить меня собственными руками, но не даст окончить учебу. Много пострадавших от него студентов просто не могли защититься и что-то сказать ему против, - рассказала «КП-Екатеринбург» бывшая студентка колледжа Татьяна.

Студенты нелестно отзываются о бывшем преподавателе и утверждают, что он нецензурно ругается на лекциях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В учебном заведении также не отрицают тот факт, что жалобы на педагога поступали. В основном они связаны с тем, что студенты безалаберно относились к заданиям.

- Он был дипломным руководителем. Его работа – ставить оценки за полученные знания. К студентам преподаватель относился добросовестно, помогал. Было и такое, что ученики не всегда объективно жаловались на него, говорили, что к ним предъявляют слишком завышенные требования. Сами же они выпрашивали оценки за неудовлетворительно выполненное задание. Я и сама сидела в комиссии, видела, что студенты не могут ответить даже на простые вопросы, - уверяет Елена Свирщ.

Ранее бывшие студенты монтажного колледжа защитили преподавателя, который наказал студента за использование телефона на лекции.