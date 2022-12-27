Куда сходить на Рождество в Екатеринбурге с детьми

Часть мероприятий на зимних каникулах будет посвящено Рождеству. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В зимние каникулы мы отмечаем сразу несколько праздников. В такие дни хочется уделить время самым близким, а потому родители думают, где можно отметить Рождество с детьми в Екатеринбурге. Мы подготовили афишу самых интересных мероприятий, которые можно посетить вместе с детьми разных возрастов.

Афиша мероприятий для детей на Рождество в Екатеринбурге 7 января 2023 года

Спектакль «Восточная сказка»

Если ребенку исполнилось шесть лет, то его можно сводить на новогоднее представление «Восточная сказка». Маленькие зрители перенесутся с морозного Урала в жаркий Багдад. На сцене ребятам покажут историю молодого Али-Бабы. Зрители узнают о том, что он получил, когда исполнил свою заветную мечту.

Цена: от 500 до 700 рублей

Когда: с 2 по 8 января 2023 года в 11:00, 14:30, 18:00

Место: Театр юного зрителя, ул. Карла Либкнехта, 48

«Снежная королева» от Театра кукол

Известную всем классическую сказку «Снежная королева» Андерсена поставили в Театре кукол в Екатеринбурге. Дети узнают, как Герда спасла своего маленького брата Кая от коварной Снежной королевы. Спектакль будет интересен детям от 6 лет.

Цена: от 650 рублей

Когда: с 16 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в 10:30, 13:00, 16:00 и в 18:00

Место: Театр кукол, ул. Мамина Сибиряка, 143

Новогодние колядки в «Коляда-театре»

Интерактивный спектакль «Конек-Горбунок» с акробатическими номерами от артистов не даст скучать зрителям. Вместе со скоморохами дети разучат колядки, поводят хороводы вокруг елки, увидят фейерверк.

Цена: от 500 рублей

Когда: 5, 6, 7, 8 января

Место: «Коляда-театр», ул. Тургенева, 20

Постановка «История в сказочном лесу»

Также для детей от 6 лет будет интересна «История в сказочном лесу». Сказка рассказывает о приключениях маленького Гнома, который знакомится с маленькими зайчатами и их заботливой мамой, с глупой вороной и мудрым дядюшкой Барсуком.

Цена: 650 рублей

Когда: с 16 декабря 2022 года по 8 января 2023 года

Место: Театр кукол, ул. Мамина Сибиряка, 143

Песочное шоу «Хиты Диснея»

Финалистка международного конкурса Sand malerei festival (Гамбург 2016 год), победитель в категории «Анимация» международного фестиваля короткометражных фильмов «КиноСтарт», Елена Кадырова подготовила шоу песочной анимации. Зрители увидят знакомых героев из «Холодного сердца», «Моаны», «Короля Льва», «Русалочки», «Гравити Фолз», «Красавицы и чудовища». Музыкально сопровождать анимацию будут лидер группы «Красная скрипка» Александр Рассказов и пианист Юлия Петрова.

Цена: от 400 рублей

Когда: 7 января 15:00

Место: Театр балета «Щелкунчик», ул. 8 Марта, 104

Новогоднее шоу мыльных пузырей «В гостях у Снегурочки»

Интерактивное представление понравится даже самым маленьким зрителям. В ходе шоу гости праздника могут ловить мыльные пузыри. Зрители увидят трюки на светящемся столе с огромными дымными пузырями. Также фокусники покажут горящие пузыри и огромные, в которых помещается человек. Зрители увидят пузыри разной длины и формы.

Цена: от 350 до 450 рублей

Когда: 17 декабря в 14:00, 30 декабря в 11:00 и 13:00, 6 января в 12:00

Место: Музей советского быта «Сделано в СССР», пр. Чебышева, 4

Спектакль «Сорочинская ярмарка»

«Сорочинская ярмарка» построена на нескольких произведениях Николая Васильевича Гоголя. В зачине на ярмарку приезжает Солопий Черевик, его дочь Параска и его жена Хивря. В это время начинается какая-то «чертовщина».

Цена: от 700 рублей

Дата: 7 января

Место: Театр «Коляда-театр», пр. Ленина, 97

Спектакль «Ночь перед Рождеством»

Постановка Театра драмы по мотивам произведения Николая Гоголя. Молодой кузнец Вакула должен раздобыть черевички, которые носит сама царица, и подарить их своей возлюбленной. Спектакль покажут молодые актеры в учебном театре ЕГТИ.

Цена: от 200 рублей

Дата: 5, 6, 7, 8 января

Место: Учебный театр Театрального института, ул. Карла Либкнехта, 38

Спектакль «Ночь перед Рождеством»

Тот же Театр драмы подготовил рождественскую постановку для своих зрителей. Спектакль по мотивам произведения Николая Гоголя пройдет накануне праздника, в само Рождество - и на следующий день после.

Цена: 1000 рублей

Дата: 6, 7, 8 января

Место: Учебный театр Театрального института, ул. Карла Либкнехта, 38

Мюзикл «Ночь открытых дверей»

История о жадном богаче Скрудже и духах Рождества давно завоевала популярность у зрителей. Спектакль-лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска»: «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле», «Лучшая мужская роль» (Владимир Смолин за роль Скруджа) Лауреат Национальной премии и фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» (Владимир Смолин - за роль Скруджа, Санкт-Петербург, 2007).

Дата: 6 и 7 января

Место: Театр музыкальной комедии, пр. Ленина, 47

«Вифлеемская звезда»

Удивительный по красоте проект ледовых скульптур «Вифлеемская звезда» пройдет в праздничные выходные в Екатеринбурге. По традиции ледовые скульптуры от мастеров со всей России будут устанавливать на территории у Храма-на-Крови.

В прошлом году у храма трудились мастера из Санкт-Петербурга, Москвы, Сочи, Иркутска, Барнаула, Ненецкого АО, Новосибирска, Пермского края, Тверской области, Удмуртской республики, со всего Урала и других городов, а также были участники из Сербии.

Фестиваль посвящен празднику Рождества Христова, который церковь отмечает 7 января. Тогда же состоится награждение победителей конкурса на самые искусные произведения изо льда.

Адрес: Екатеринбург, Царская улица, 10