Лесничества Свердловской области создали интерактивную карту по вырубке елок

В лесу вы можете выбрать самую красивую елку и самостоятельно срубить ее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Купить елку перед Новым годом можно не только в магазине или на елочном базаре у ТЦ Екатеринбурга, но и на природе. Правда, делать это надо с умом. Лесничества региона предлагают уральцам самостоятельно выбрать елку в лесу и самим же ее срубить. Но чтобы это не повредило природе и не привело к проблемам с законом у покупателя, лесничества проводят такие вырубки на определенных участках и соблюдая определенный регламент. Мы расскажем, где можно рубить елки в Свердловской области, сколько это стоит и как это делать законно.

Купить елку в лесничестве Свердловской области: процедура, цена, адреса

Сколько стоит елка в Свердловской области, если ее срубить самостоятельно

В лесничестве уральцы платят за хвойный метр. В этом году он стоит 61 рубль 61 копейку.

Елка или сосна длиной до 1 метра – 61 рубль 61 копейка

До 2 метров – 120 рублей

От 2,1 метра до 3 метров – 184 рубля 85 копеек

Свыше 4 метров – 300 рублей

- Выписать деревце достаточно легко и недорого. Сделать все по закону выгодно, а штрафы за незаконную вырубку немалые, - считает начальник Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков. - Административные штрафы для «новогодних дровосеков» зависят от статуса того, кто елку вырубил. Для граждан он составляет от 3 до 4 тысяч рублей, должностные лица платят 20-40 тысяч рублей, юридические лица – от 200 до 300 тысяч рублей. И плюс нарушитель обязан возместить ущерб, причиненный лесной фонду. Если этот ущерб свыше 5 тысяч рублей, то наступает уголовная ответственность.

Как купить елку в лесничестве в Свердловской области

Директор Департамента лесного хозяйства Свердловской области Андрей Курьяков сообщает, что в 2021 году услугами лесничества воспользовались 14 тысяч уральцев. Эта популярность объясняется тем, что процедура выбора елки в лесу достаточно простая и удобная. Что же надо сделать, если вы сами хотите выбрать елку в лесу и самостоятельно ее вырубить? Для этого нужно выполнить несколько шагов:

Возьмите с собой паспорт

Обратитесь в ближайшее лесничество. Самые близкие к Екатеринбургу – Березовское, Сысертское и Билимбаевское. Всего на Среднем Урале работает 30 лесничеств, полный список вы найдете ниже.

В лесничестве заполните заявление, в котором указывается высота хвойного дерева, поскольку от этого зависит цена. По словам Андрея Курьякова, в банк при этом ехать не обязательно. В этом году оплатить квитанцию можно на месте, через QR-код.

Лесничество заключает договор купли-продажи. Это необходимо, чтобы покупатель мог доказать легальность приобретенной ели.

На следующий день лесничество выбирает дату, когда группу заявителей можно отправить в лес для выбора елок.

На выделенном участке человек выбирает то дерево, которое ему понравится, и указывает на него сотруднику лесничества.

Адреса лесничеств, где можно купить елку в декабре 2022 года

ГКУ СО «Алапаевское лесничество» - Алапаевск, улица Ленина, 84, 8 (34346) 3-19-05

ГКУ СО «Байкаловское лесничество» - село Туринская Слобода, 3-й Северный переулок, 8, 8 (34361) 2-14-88

ГКУ СО «Березовское лесничество» - Березовский, улица 124-й Квартал, 4а, 8 (34369) 4-65-30

ГКУ СО «Билимбаевское лесничество» - Первоуральск, улица Лесничество, 17, 8 (3439) 24-09-90

ГКУ СО «Верхотурское лесничество» - Верхотурье, улица Мелиораторов, 42с, 8 (34389) 2-19-15

ГКУ СО «Гаринское лесничество» - поселок городского типа Гари, Новая улица, 8, 8 (34387) 2-14-77

ГКУ СО «Ивдельское лесничество» - Ивдель, улица Краснофлотская, 9, 8 (34386) 2-10-41

ГКУ СО «Ирбитское лесничество» - Ирбит, улица Советская, 127, 8 (34355) 6-40-65

ГКУ СО «Камышловское лесничество» - Камышлов, улица Шадринская, 20, 8 (34375) 2-37-20

ГКУ СО «Карпинское лесничество» - Карпинск, улица Советская, 98, 8 (34383) 3-40-05

ГКУ СО «Красноуфимское лесничество» - Красноуфимск, улица Фестивальная, 2, 8 (34394) 2-48-05

ГКУ СО «Кушвинское лесничество» - Кушва, улица Уральская, 32, 8 (34344) 2-27-19

ГКУ СО «Нижне-Сергинское лесничество» - Нижние Серги, улица Победы, 85, 8 (34398) 2-14-32

ГКУ СО «Нижне-Тагильское лесничество» - Нижний Тагил, улица Лебяжинская, 2а, 8 (3435) 48-94-20

ГКУ СО «Новолялинское лесничество» - Новая Ляля, улица Карла Либкнехта, 38, 8 (34388) 2-12-52

ГКУ СО «Режевское лесничество» - Реж, улица Павлика Морозова, 62, 8 (34364) 3-81-21

ГКУ СО «Свердловское лесничество» - посёлок городского типа Белоярский, Ключевская улица, 14, 8 (34377) 2-10-41

ГКУ СО «Серовское лесничество» - Серов, Комсомольская улица, 1А, 8 (34385) 6-11-29

ГКУ СО «Синячихинское лесничество» - поселок городского типа Верхняя Синячиха, улица Союзов, 46, 8 (34346) 3-63-96

ГКУ СО «Сотринское лесничество» - поселок городского типа Сосьва, улица Свободы, 75, 8 (34385) 4-47-87

ГКУ СО «Сухоложское лесничество» - Сухой Лог, пл. Сосновый бор, 1, 8 (34373) 4-40-88

ГКУ СО «Сысертское лесничество» - Сысерть, улица Чкалова, 97, 8 (34374) 6-76-52

ГКУ СО «Таборинское лесничество» - село Таборы, улица Красноармейская, 1, 8 (34347) 2-10-53

ГКУ СО «Тавдинское лесничество» - Тавда, Рабочая улица, 44, 8 (34360) 2-11-47

ГКУ СО «Талицкое лесничество» - Талица, улица Достоевского, 20, 8 (34371) 2-10-91

ГКУ СО «Тугулымское лесничество» - поселок городского типа Тугулым, улица Советская, 11, 8 (34367) 2-26-84

ГКУ СО «Туринское лесничество» - Туринск, улица Ногина, 79, 8 (34349) 2-15-91

ГКУ СО «Шалинское лесничество» - Шалинский городской округ, поселок Шамары, улица Кирова, 40, 8 (34358) 4-18-70