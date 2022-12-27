С 1 по 8 января - общественный транспорт будет ездить по расписанию воскресенья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Екатеринбурга, которые хотели встретить Новый год где-нибудь в центре города, стоит держать в уме, что вернуться потом домой будет сложно. Администрация города наконец-то опубликовала, как будет работать транспорт в новогоднюю ночь. Если кратко, то продлевать его работу до поздней ночи не стали.

- В новогоднюю ночь, 31 декабря 2022 года, наземный муниципальный транспорт будет работать на линии до 23:00, а метрополитен – до 00:00, - объяснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Далее в праздничные выходные - с 1 по 8 января - общественный транспорт будет ездить уже по расписанию воскресенья. То есть начинаться движение будет в 06.00. При этом в первый день нового года - 1 января - на линии будет работать лишь половина подвижного состава.