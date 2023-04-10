Свердловские полицейские задержали рецидивиста, совершившего побег из зала суда

При задержании мужчина не оказывал сопротивления. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Свердловские полицейские задержали рецидивиста, сбежавшего из зала суда в Первоуральске. Мужчина прятался в одной из пятиэтажек города. Его нашли в диване. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Вечером 10 апреля 26-летнего Александра Колмакова разыскивали по всему Первоуральску. Найти его удалось одной из поисковых групп, в составе которой находились сыщики подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. Именно они осматривали квартиру на третьем этаже в пятиэтажке. Там по оперативной информации находился беглец.

- Профессионально чутье сущиков не подвело. Разыскиваемый спрятался под диваном в надежде, что там его не найдут. При задержании сопротивление не оказывал. Сейчас его поместили в изолятор временного содержания, а в ближайшее время этапируют в СИЗО для отбытия наказания. Поисковым мероприятиям дан отбой, - рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, мужчина сбежал прямо во время судебного заседания. Его судили за причастность к грабежу, краже и мошенничеству. Рецидивист совершил побег, когда судья решил изменить меру пресечения на арест, вместо УДО.