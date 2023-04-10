Молодой человек и раньше имел проблемы с законом. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Первоуральске рецидивист сбежал прямо из здания суда. Теперь 26-летнего Александра Колмакова разыскивают все наряды комплексных сил свердловского гарнизона полиции. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал официальный представитель регионального главка Валерий Горелых. По его данным, молодой человек совершил дерзкий побег вечером 10 апреля.

Тревожное сообщение об этом ЧП поступило в 17:52 по местному времени. По словам Валерия Горелых, данный гражданин и ранее имел проблемы с законом, его судили за причастность к грабежу, краже и мошенничеству.

- В первый раз он сидел в ИК-1 Курганской области, откуда освободился 24 апреля 2019 года. Вторую ходку отбывал в ИК-12 в Нижнем Тагиле, откуда по УДО вышел 29 августа 2022 года, - рассказал полковник Горелых.

Молодой человек совершил дерзкий побег вечером 10 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам, мужчина осел в Первоуральске, но нарушал требования условно-досрочного освобождения, из-за чего судебные приставы и специалисты ГУФСИН доставили его в суд, чтобы заменить УДО на лишение свободы.

- Когда судья принял решение вновь отправить Колмакова под стражу, тот через окно совершил побег на втором этаже здания, где не было решеток, и ретировался в неизвестном направлении, - добавил полковник Горелых.

Он призвал всех, кто может располагать сведениями о его местонахождении, проинформировать любое отделение полиции по линии 02.

- В настоящее время сыщики уголовного розыска отрабатывают связи беглеца, проверяют вокзалы и иные точки, где может скрываться злоумышленник, - отметил официальный представитель регионального главка МВД.

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