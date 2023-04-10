Если везде отказали, то здесь справятся: в «Профессорской плюс» проводят сложные операции на глазах

Фото: Анжелика Кокоулина

– Анастасия Андреевна, можно ли человеку сохранить зрение 100%, либо с возрастом оно все равно будет ухудшаться?

– Есть условные нормальные возрастные изменения, которых не избежать. Нельзя прожить жизнь без очков. Если до 40-45 лет мы не испытываем проблем со зрением и прекрасно видим вдаль и вблизи, то после 40 лет способность переключаться с дальнего расстояния на ближнее снижается. Это нужно принять, как данность и проходить периодически осмотры, использовать очки, чтобы качество жизни не снижалось.

Если же в более позднем возрасте возникает катаракта, то этот вопрос решается в течение одного дня оперативным лечением. И пациент забывает о проблемах. Современное развитие интраокулярных линз - хрусталиков - позволяет после операции снять очки и иметь прекрасное зрение.

Есть, конечно, некоторые заболевания, которые могут снижать зрение необратимо. Но чтобы вовремя их зафиксировать, начать мониторинг, лечение, нужно периодически проходить осмотры. После 40-45 лет проходить осмотры ежегодно.

– В лечении глаукомы вы проводите селективную лазерную трабекулопластику. Что это такое?

– Это прогрессивная методика, которая позволяет улучшить качество жизни пациентов, стабилизировать глаукому. Сейчас делается упор на то, чтобы снизить нагрузку лечения каплями. Методика позволяет улучшить пути оттока жидкостей из глаз, снизить внутриглазное давление. То есть мы можем либо вообще избавить пациента от необходимости использовать капли, либо снизить количество закапываний.

Фото: Анжелика Кокоулина

– К вам можно прийти из другой клиники и получить вторую консультацию перед операцией или лечением. Как вы работаете с этими пациентами?

– У нас есть направление «Второе мнение бесплатно» по заболеваниям сетчатки, перед операцией по избавлению от катаракты, перед лазерной коррекцией зрения. В тех случаях, когда пациентам в других клиниках отказали, наши методики и системный подход к восстановлению зрения позволяют помочь. У нас появился уникальный фемтосекундный лазер стоимостью миллион долларов VisuMax® (Carl Zeiss, Германия) для коррекции зрения методом SMILE®. Метод отличается тем, что позволяет сделать маленький разрез – 2 мм. На следующий день большинство пациентов видит 100% и улыбается. Приходите в «Профессорскую плюс» всей семьей для профилактики и сохранения и зрения!

Клиника офтальмохирургии «Профессорская плюс»

г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 15, Восточная, 30, Московская, 56/2.

+7 (343) 289-10-55 для Екатеринбурга, 8 (800) 101-30-46 для жителей Свердловской области и других городов

Предоставлено пресс-службой клиники офтальмохирургии «Профессорская плюс»

«ВКонтакте»: https://vk.com/professorskaya_plus

«Телеграм»:https://t.me/professorskaya_plus

«Одноклассники»: https://ok.ru/group/professorskaya.plus

Сайт: https://mcprof.ru