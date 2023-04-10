XIII Евразийский экономический форум молодежи в Екатеринбурге объединит четыре континента

Участие в диалое стран и поколений уже подтвердили более 2 000 экспертов и гостей. Фото: пресс-служба УрГЭУ

С 24 по 28 апреля в Екатеринбурге, а также 11 городах в России и за рубежом состоится XIII Евразийский экономический форум молодежи (ЕЭФМ). Еще за месяц до начала масштабного мероприятия организаторы отмечают огромный интерес к форуму: более 11500 зарегистрированных конкурсантов, гостей и экспертов из 105 стран и 79 регионов РФ.

Организатор форума – Уральский государственный экономический университет в городе Екатеринбурге. В 2023 году форум состоится не только в УрГЭУ, но и в ведущих вузах Санкт-Петербурга, Владивостока, Калининграда, Астаны, Баку, Минска, Алматы, Оша, Ташкента, Бишкека и Душанбе.

Тема ЕЭФМ в 2023 году – «Многополярный мир в фокусе новой действительности». Предложить свое видение развития городов и стран в сложившейся непростой экономической и геополитической обстановке попытаются участники из России, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и еще нескольких десятков стран мира.

Участие в диалоге стран и поколений уже подтвердили более 2 000 экспертов и гостей: ученые; представители сферы образования, властных структур, предпринимательского сообщества; дипломаты из 42 стран, в частности Чрезвычайные и Полномочные Послы государств Азии, Латинской Америки, Африки и Европы.

На ежегодный Совет ректоров съедутся руководители 60 российских и иностранных вузов. Руководители заведений высшей школы обсудят положение дел в системах образования стран-участниц форума, а также наметят курс, которым продолжат сообща развивать образование и науку. В частности, будут заключены новые соглашения о сотрудничестве между университетами.

Впервые в истории ЕЭФМ 24 апреля 2023 года при поддержке медиагруппы «Комсомольская правда» состоится медиафорум «Работа СМИ в условиях новой политической, экономической и международной реальности». В нем примут участие руководители более 40 флагманских СМИ России и стран-участниц XIII ЕЭФМ. В рамках пленарного заседания выступят с докладами генеральный директор, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова, члены Союза журналистов России, представители крупных медиахолдингов. На тематических секциях обсудят вопросы, связанные с ежедневной работой СМИ в 2023 году. Для журналистов и работников пресс-служб, которые гостями медиафорума, запланированы мастер-классы с ведущими профессионалами отрасли из «Комсомольской правды» и других СМИ федерального значения.

В основную программу XIII ЕЭФМ входят 45 конкурсов, в том числе включенных в перечень олимпиад Министерства образования и науки РФ. Они проводятся в рамках 6 Конгрессов: экономистов и финансистов; стратегов; управления и права; инноваторов; предпринимательства и инжиниринга; школьников.

Участники говорят о цифровых открытиях, проблемах государственного строительства и прав граждан, приводят исследования, связанные с правом, бизнесом, аудитом и управлением, предлагают идеи по государственному, муниципальному и корпоративному управлению.

В Екатеринбурге площадкой форума станет УрГЭУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студентов волнуют темы инклюзивных финансов, обеспечения управления экологической деятельностью предприятий. Также молодые ученые рассматривают конкурентоспособность территорий, инвестиции в глобальной экономике, проблемы экономической теории и поведенческой экономики, учебно-аналитическое обеспечение предпринимательской деятельности в разных странах и другие важнейшие экономические вопросы.

Тезисы лучших работ ежегодно объединяются в сборник. Так, в 2022 году материалы XII ЕЭФМ заняли 1 000 страниц. Жюри оценило достойными дальнейшей реализации порядка половины предложенных молодежью проектов. Авторы лучших работ получают денежные призы, дополнительные 5 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в бакалавриат и 2 балла – в магистратуру УрГЭУ – единственного на Урале профильного экономического вуза.

Традиционно в рамках ЕЭФМ состоится Турнир по быстрым шахматам «Уральский ферзь» имени гроссмейстера Анатолия Карпова. В 2023 году программа форума впервые включает и Всероссийские соревнования по самбо. Участникам спортивных мероприятий могут быть присвоены новые разряды.

Еще одна новинка – творческий конкурс «Я художник. Цели ООН в области устойчивого развития глазами молодежи». Участники от 13 до 25 лет представляют работы в жанрах изобразительного и декоративно-прикладного искусства, художественной фотографии, скульптуры и дизайна. В экспертную комиссию входят председатель команды учреждений системы ООН в России, директор Информцентра ООН в Москве Владимир Кузнецов, а также эксперты УрГЭУ и клуба ЮНЭСКО «Совушка». 15 лучших произведений будут выставлены на Фестивале культур, приуроченном к торжественному открытию XIII ЕЭФМ в Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».

Для юных форумчан традиционно проведут открытые лекции экспертов, выставки и мастер-классы. Особая атмосфера ЕЭФМ позволит ребятам не только почувствовать вкус к современной науке, впитать знания и идеи, но и обрести друзей и единомышленников.

Евразийский экономический форум молодежи поддерживают Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, Вольное экономическое общество России и Международный Союз экономистов.

В прошлом году форум объединил в УрГЭУ и на 6 международных площадках 8300 участников из 92 стран мира. Публикации на тему ЕЭФМ собрали более 47 миллионов просмотров в интернете.