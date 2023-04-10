В Екатеринбурге оштрафовали доцента университета, ставившего оценки за люстру и мясорубку

Вину бывший доцент не признал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 61-летнему бывшему доценту кафедры одного из вузов. Преподаватель, по версии следствия, за год получил от студентов сверлильный станок, люстру и мясорубку за хорошие оценки. При этом вид и модель товаров, которые ему нужны, он называл учащимся сам.

- Осужденный трижды получил взятки от студентов университета за формальный прием курсовых работ и экзаменов, без оценки фактических знаний студентов, и проставление им положительных оценок, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, выявили факт противоправной деятельности должностного лица вуза сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД по Свердловской области.

- Допрошено более 30 свидетелей, проведен обыск в жилище, проанализирован значительный объем интересующей следствие документации. Также в ходе расследования приняты меры обеспечительного характера - судом по ходатайству Следственного комитета наложен арест на имущество обвиняемого, - добавили в СК по Свердловской области.

Как уточнили следователи, у преподавателя изъяли изделия из золота и серебра на сумму более 800 тысяч рублей.

В марте 2022 года мужчина был уволен с занимаемой должности. Вину бывший доцент не признал.

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил виновному штраф в размере 1 миллиона рублей с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на 2 года 6 месяцев.

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