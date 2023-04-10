Мужчину, гулявшего с ребенком «на поводке» в Екатеринбурге затравили в социальных сетях

Мужчиной с видеоролика заинтересовались в полиции Фото: Инцидент Екатеринбург, vk.com/incekb

В социальных сетях Свердловской области второй день разгорается скандал из-за видео, снятого прохожим в центре Екатеринбурга. Подписывают его обычно, как «Мужчина выгуливает ребенка на поводке». И если посмотреть нечеткую запись, то и правда первым делом хочется возмутиться. Вот на кадрах Плотинка, вот высокий мужчина в черной куртке, а вот перед ним на четвереньках ползет совсем маленький малыш. От него до мужчины и правда натянуто что-то, что выглядит как поводок.

- Малыш ползал на четвереньках, при этом его держали на поводке. Через некоторое время поводок сняли, - рассказывали очевидцы паблику «Инцидент.Екатеринбург».

- Хочется пожелать [плохого] такому человеку (с маленькой буквы), но жизнь сама рассудит, - написал один из комментаторов под новостью в паблике.

- Нет, я все понимаю, но это уже дикость какая-то, - написал другой комментатор

О резонансном видео скоро узнали и в УМВД России по Екатеринбургу. Правоохранители призвали мужчину с ролика самостоятельно связаться с полицией.

Пока результаты проверки полицией не известны. Тем временем специалисты по воспитанию детей при просмотре видео предположили, что на видео попал не поводок, а специальные вожжи, которые используются, когда малыши учатся ходить.

- На видео можно заметить, как они на плечиках крепятся, - объясняет «КП-Екатеринбург» детский психолог Оксана Лунегова. – Вожжи - это действительно такое приспособление, которое используется как ходунки. Только вожжи не стационарные. Они нужны, чтобы сохранялась небольшая поддержка, когда ребенка отпускаешь. Он благодаря этому меньше падает.

Как отметила детский психолог, большого распространения подобное приспособление у родителей сейчас не имеет.

- Они редко используются, потому что не совсем удобны, и дети, которым больше нравится ползать, они просто и дальше ползут, а не идут, - говорит Оксана Лунегова. – Их редко используют, и, наверное, поэтому они вызывают такую реакцию в обществе – их не встретишь постоянно. Бывает и так, что родитель даже может не покупать вожжи, а использовать самостоятельное приспособление. Самое главное в этот момент, чтобы ребенок не находился в дискомфорте, чтобы ему не давило на шею.

Похожий скандал на Урале разразился, когда в Сеть попало видео с женщиной, водившей пятилетнюю внучку на поводке по Зеленой Роще. Она просила ребенка полаять и «дать лапу». Как выяснили сотрудники «КП-Екатеринбург», девочка хотела поиграть в собачку и поэтому якобы сама попросила бабушку надеть на нее ошейник.