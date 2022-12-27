Эксперты рассказали, почему людям с болезнями сердца не стоит прекращать прием лекарств

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К 2030 году средняя продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет [1] – об этом еще летом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам говорил Президент России Владимир Путин. К сожалению, пока мы далеки от этой цифры. С 2019 по 2021 год средняя продолжительность жизни в нашей стране сократилась с 73 до 70 лет [2]. В 2022 году показатели возвращаются к допандемийным, однако целевые значения еще не достигнуты. Главная причина смертности – это сердечно-сосудистые заболевания. Вот, например, недавние цифры – за прошлый год от инфаркта миокарда и других сердечных заболеваний погибли более 934 тысяч человек [3].

Меры по борьбе с этой проблемой принимаются на государственном уровне – в России действует федеральная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», главная цель которой – снижение смертности от болезней системы кровообращения.

Лишних таблеток не пропишут

При этом не стоит забывать: ответственность за свое здоровье несут в первую очередь сами пациенты. Однако, по словам медиков, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями не всегда соблюдают рекомендации и сами со временем перестают принимать прописанные им лекарства. Часто это происходит тогда, когда здоровье пациента, по его собственным ощущениям, приходит в норму. В этот момент люди просто забывают про таблетки: не болит и ладно.

- Надо понимать, что практически все сердечно-сосудистые заболевания являются хроническими, - объясняет главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Свердловской области Александр Быков. - Поэтому медикаментозная терапия проводится длительно.

Специалист объясняет, что многие пациенты неправильно трактуют цель терапии, ошибочно полагая, что она необходима для улучшения самочувствия.

На самом же деле, по словам Александра Быкова, делается это в первую очередь для того, чтобы предотвратить повторение сердечно-сосудистой катастрофы.

- По статистике мужчины бросают лечение чаще, чем женщины, - отмечает Александр Быков. - Холестерин, допустим, не болит, вот пациенты и прекращают принимать препараты. Поэтому важно, чтобы рядом был родственник, который вовлечен в процесс лечения – чтобы он контролировал прием лекарств.

Лекарства дорогие, но бесплатные

К счастью, в нашей стране сердечники могут бесплатно получать лекарства.

- Есть льготные программы лекарственного обеспечения, - напоминает кардиолог Александр Быков. – Например, есть федеральная льгота. Она рассчитана на пациентов с сердечно-сосудистым заболеванием, имеющих группу инвалидности. Есть определенный перечень препаратов, которые входят в эту федеральную льготу.

Так, в 2020 году в России 450 тысяч человек получили препараты по данной программе. В 2021 - уже свыше 612 тысяч [4]. При этом теперь бесплатные лекарства могут получать не только пациенты-льготники.

- Есть льгота, по которой пациенты без инвалидности в течение двух лет могут бесплатно получать лекарственные препараты, - объясняет Александр Быков. - Причем список препаратов в этом году был расширен. Сейчас в нем 31 наименование …

Еще больше упрощает жизнь тот факт, что для получения этих бесплатных лекарств не нужно подавать заявления и собирать справки. Их просто назначат человеку в случае, если у него был инфаркт, инсульт, транзиторная ишемическая атака, стентирование коронарной артерии, операция аортокоронарного шунтирования или радиочастотная абляция.

- При выписке из стационара лекарственные препараты и рецепты выдаются пациенту на месяц, - говорит Александр Быков. - Затем он приходит на прием к врачу по месту жительства и попадает под диспансерное наблюдение. После этого ему на полгода выписываются препараты. И раз в полгода в течение двух лет пациент приходит на прием к своему врачу и получает рецепт.

Кстати, в Свердловской области со следующего года льготные лекарства будут выдавать еще в двух случаях – при фибрилляции предсердий и хронической сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса левого желудочка.

Для тех же, у кого остаются вопросы, есть целая кампания #ЧтобыЖитьДолго, которую в июне запустил Всероссийский союз пациентов совместно с Российским кардиологическим обществом. Ее задача – рассказывать о том, какие бывают сердечно-сосудистые заболевания, как их лечат, какие есть способы профилактики и, что особенно важно, какие у пациентов есть права на получение лекарств и медицинской помощи.

В остальном - надо просто следить за своим здоровьем. Впереди, например, Новый год – время не только радости, но и испытаний для организма. И чтобы праздничная пора прошла безболезненно, медики дают простую рекомендацию:

- Самое главное – жить надо в удовольствие, но избегая излишеств, - призвал Александр Быков.

Список источников:

1. Указ о национальных целях развития России до 2030 года. Электронный ресурс, дата обращения 11.12.2022.

2. Федеральная служба государственной статистики Ожидаемая продолжительность жизни при рождении за 2021 год. Электронный ресурс, дата обращения 11.12.2022.

3. Федеральная служба государственной статистики. Естественное движение населения Российской Федерации за 2021 год. Электронный ресурс, дата обращения 11.12.2022.

4. Роль болезней системы кровообращения в увеличении ожидаемой продолжительности жизни. Доклад Заместителя Министра здравоохранения РФ Е.Г. Камкина. Коллегия по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Министерстве Здравоохранения РФ 25.05.2022.

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Номер одобрения: RU-15444

Дата одобрения: 23.12.2022