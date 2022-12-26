Юрист из Екатеринбурга объяснил, в каких случаях можно вернуть купленную елку продавцу

Экспертиза поможет выявить, бракованная ли елка попалась покупателю или он сам испортил искусственное дерево. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и городах Свердловской области вовсю торгуют новогодними елками. У торговых центров можно купить настоящее дерево на елочном базаре, в самих ТЦ – искусственные елки разных размеров, форм и цветов. Однако так бывает, что купленная елка дома вам не понравилась. В каких случаях новогоднюю ель можно вернуть продавцу, и как это сделать, рассказал юрист по правам потребителей Илья Андреев из Екатеринбурга.

Можно ли вернуть продавцу живую ель в Екатеринбурге и Свердловской области

С одной стороны, елку как растение вернуть нельзя. Ведь она входит в список 13 непродовольственных товаров, не подлежащих возврату. Список Правительства РФ был принят еще в 1998 году. Но, с другой стороны, Закон о защите прав потребителей разрешает вернуть некачественный товар.

- Если, к примеру, елка сильно осыпалась, как только вы занесли ее домой, и у нее появились «проплешины». Может, вы заметили, что елочные иголки очень блеклые, такое бывает у старых елок. Ствол может оказаться сильно искривленным, и тогда вы вправе вернуть елку, - объясняет Илья Андреев. – Но стоит знать, что продавец вправе не отдавать вам деньги. В первую очередь, он обязан предложить аналогичный товар, который устроит покупателя по характеристикам. Покупатель вправе требовать деньги, если только ему не понравился ни один товар в магазине. Такое сложно представить, если мы говорим о елочных базарах под открытым небом, торгующих десятками елок.

Поэтому в случае с живой елью, по мнению юриста, удобнее всего для всех будет, если вы замените непонравившийся экземпляр на подходящий.

Можно ли вернуть в магазин искусственную елку

Если говорить об искусственных елях, то закон разделяет их на образцы с браком и без.

- Искусственную елку без брака примут обратно в магазин, если она не использовалась, упаковка целая, без надрывов и помарок, сохранены фабричные этикетки, ярлыки, пломбы, комплектация полная, а сами детали без искривлений и загрязнений, - сообщил «КП-Екатеринбург» Илья Андреев. – Вам предложат аналогичную модель, но если она вас не устроит, то продавец может вернуть деньги.

Качественную искусственную ель, которая не подошла вам по цвету или стилю, можно вернуть в течение 14 дней. С собой желательно взять чек или предоставить выписку со счета, если вы пользовались безналичной оплатой.

- Бракованной искусственную елку можно считать, если ее комплектация неполная, нет деталей или документации, а также если характеристики отличаются от заявленных в сопроводительной документации. Если есть недостатки, из-за которых пользоваться елкой нельзя, есть недостатки, которые не удовлетворяют потребности потребителя, к примеру, кривой «ствол» или «жидкие ветки», это тоже можно считать браком. Вернуть такую елку покупатель имеет во время гарантийного срока. Если изготовитель и продавец не предусмотрели такой срок, то вернуть товар можно в течение двух лет с момента покупки, - сообщает уральский юрист.

В случае с браком покупатель может попросить обменять елку на более подходящую или вернуть деньги.

Бывает, что продавец отказывается возвращать деньги и считает, что покупатель сам повлиял на внешний вид елки. Тогда он может отправить елку на экспертизу. Экспертиза проводится за счет продавца. Юрист предупреждает, что если экспертиза докажет вину покупателя, то вы как покупатель обязаны возместить продавцу плату за экспертизу, за хранение и транспортировку товара.

Чтобы вернуть елку продавцу, покупателю нужно принести елку, упаковку и чек. Срок возврата денег за елку может занять до 10 дней.