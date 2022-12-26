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Общество26 декабря 2022 11:08

«Ее вообще не кормили»: на Урале закрыли сбор для истощенной таксы, которая весила чуть больше трех килограммов

Уральцы собрали деньги на лечение истощенной таксы, которую выбросили хозяева
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Ветеринары предполагают, что собаку не кормили больше месяца. Фото: соцсети

Ветеринары предполагают, что собаку не кормили больше месяца. Фото: соцсети

Волонтеры из Каменска-Уральского взяли под опеку таксу по кличке Джун. Животное, которое весило меньше четырех килограммов, прохожие нашли в Первоуральске, 18 декабря. Тогда, по словам волонтеров, собаку безжалостно высадили из машины прежние владельцы. На стационар всеобщими усилиями тогда удалось собрать около 17 тысяч рублей.

- Собаку-скелет нашли в Первоуральске, просто хозяева высадили таксу на какую-то тряпочку и уехали. Неравнодушные люди думали, как ее спасти, и отправили ее на лечение в Екатеринбург. Тогда она весила не больше 3,6 килограмма. Собака прошла первоначальный курс лечения, она сейчас в стабильном состоянии. На момент выписки такса весила уже четыре килограмма. Но брать ее на дальнейшее лечение никто не хотел, - рассказала сотрудница зоомагазина Олеся.

Джун весил 3,6 килограмм. Фото: соцсети

Джун весил 3,6 килограмм. Фото: соцсети

По словам добровольцев, внешний вид Джун по-прежнему оставляет желать лучшего. Тогда волонтеры из зоомагазина в Каменске-Уральском предложили свою помощь и забрали собаку к себе. Деньги на восстановление тощей Джун уже собраны. Когда такса появилась в магазине, ее буквально трясло от обилия еды и запахов. Тогда волонтеры решили, что оставить ее в стенах зоомагазина нельзя.

- Наш зоомагазин не в первый раз берет собак на передержку. Джун - обычная, спокойная собака. Как нам рассказали в клинике Екатеринбурга, ее вообще не кормили в течение последних полутора месяцев. Таксу сейчас выхаживает у себя дома наша коллега Екатерина. Джун будут ставить уколы, а кормить специальным питанием. Кстати, ест она с большим аппетитом, но мы ей не позволяем есть больше, чем нужно. Мы приобрели таксе все необходимое, в том числе и одежду, чтобы не мерзла, - отмечает Олеся.

Питомцу Джун будут искать новых хозяев. Фото: соцсети

Питомцу Джун будут искать новых хозяев. Фото: соцсети

Период восстановления у Джун ожидается большой. Ей нельзя есть ничего, кроме суточной нормы корма, а побаловать ее дополнительно вкусняшками не получится. По словам волонтеров, чтобы ей обрести здоровый вид должно пройти не меньше двух месяцев лечения. В будущем таксе найдут новых владельцев.

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