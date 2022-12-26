Ветеринары предполагают, что собаку не кормили больше месяца. Фото: соцсети

Волонтеры из Каменска-Уральского взяли под опеку таксу по кличке Джун. Животное, которое весило меньше четырех килограммов, прохожие нашли в Первоуральске, 18 декабря. Тогда, по словам волонтеров, собаку безжалостно высадили из машины прежние владельцы. На стационар всеобщими усилиями тогда удалось собрать около 17 тысяч рублей.

- Собаку-скелет нашли в Первоуральске, просто хозяева высадили таксу на какую-то тряпочку и уехали. Неравнодушные люди думали, как ее спасти, и отправили ее на лечение в Екатеринбург. Тогда она весила не больше 3,6 килограмма. Собака прошла первоначальный курс лечения, она сейчас в стабильном состоянии. На момент выписки такса весила уже четыре килограмма. Но брать ее на дальнейшее лечение никто не хотел, - рассказала сотрудница зоомагазина Олеся.

Джун весил 3,6 килограмм. Фото: соцсети

По словам добровольцев, внешний вид Джун по-прежнему оставляет желать лучшего. Тогда волонтеры из зоомагазина в Каменске-Уральском предложили свою помощь и забрали собаку к себе. Деньги на восстановление тощей Джун уже собраны. Когда такса появилась в магазине, ее буквально трясло от обилия еды и запахов. Тогда волонтеры решили, что оставить ее в стенах зоомагазина нельзя.

- Наш зоомагазин не в первый раз берет собак на передержку. Джун - обычная, спокойная собака. Как нам рассказали в клинике Екатеринбурга, ее вообще не кормили в течение последних полутора месяцев. Таксу сейчас выхаживает у себя дома наша коллега Екатерина. Джун будут ставить уколы, а кормить специальным питанием. Кстати, ест она с большим аппетитом, но мы ей не позволяем есть больше, чем нужно. Мы приобрели таксе все необходимое, в том числе и одежду, чтобы не мерзла, - отмечает Олеся.

Питомцу Джун будут искать новых хозяев. Фото: соцсети

Период восстановления у Джун ожидается большой. Ей нельзя есть ничего, кроме суточной нормы корма, а побаловать ее дополнительно вкусняшками не получится. По словам волонтеров, чтобы ей обрести здоровый вид должно пройти не меньше двух месяцев лечения. В будущем таксе найдут новых владельцев.

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