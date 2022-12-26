По прогнозу, каникулы ожидаются теплыми Фото: Алексей БУЛАТОВ

До Нового года остается меньше недели. А это значит, что синоптики уже могут дать более-менее точный прогноз погоды на главную ночь в году и на приближающиеся праздники. Какая погода будет в новогодние каникулы-2023 рассказала главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко.

- Будут ли морозы в последнюю неделю декабря, и какая погода будет в новогоднюю ночь?

- Наиболее холодными днями станут 28 и 29 декабря. В эти дни температура днем будет держаться на уровне от -13 до -18 градусов, ночью столбики термометра могут опуститься до -22, на севере области – до -29 градусов. Перед Новым годом, 30 и 31 декабря, вероятен снежок и облачность. Температура чуть смягчится: в дневные часы от -8 до -13 градусов, ночью – от -13 до -18 градусов.

- А что на счет новогодних праздников?

- Наиболее теплые дни в период зимних каникул будут 2 - 5 января. В эти дни погода будет достаточно комфортной, сильного ветра не ожидается. Температура днем: от -2 до -7, ночью – до -15 градусов.

Синоптик считает, что зима будет теплой Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В новогодние каникулы 2023 ожидаются снегопады?

- С конца декабря и всю первую половину новогодних праздников, по 5 января, вероятны частые, но небольшие снегопады. Погодой будет управлять большой циклон, который занимает северное побережье Европы.

- Будут ли традиционные крещенские морозы?

- Ближе к Рождеству температура понизится. Северо-западные ветры принесут холодный воздух. Температура понизится до -17…-23 градусов ночью, в том числе и в Екатеринбурге. Днем до -15 градусов. Но если мы говорим, что на Рождество будет достаточно холодно, то необязательно, что весь оставшийся месяц будет такая погода. Осадков предполагается меньше средней нормы. Дефицит снега на юге области сохраняется.

- Что можно сказать о зиме в целом?

- Прогноз на сезон – явление сложное. Согласно ему, со значительной долей вероятности температура будет выше климатической нормы. Количество осадков или около нормы, или выше нормы.