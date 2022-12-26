Горе-матери грозит до 10 лет заключения Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге завершилось расследование в отношении 36-летней Наргизы Айтматовой, которая пыталась продать 7-летнего сына. В конце июля 2022 года женщина выставила на продажу ребенка, чтобы закрыть долги. В полиции узнали о планах Айтматовой 9 августа, и через три недели ее взяли с поличным.

- В процессе общения с одной из «потенциальных покупательниц» женщина уточнила, что продаст ребенка за 300 тысяч рублей, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Встреча с «покупателями» прошла на фуд-корте ТРЦ «Карнавал». Оперативники задержали горе-мать, а уже на следующий день суд арестовал Наргизу. По статье 127 УК «Торговля в отношении несовершеннолетнего» ей грозит до 10 лет заключения. Сейчас мальчик находится в детском доме.

- Ранее задержанная к уголовной ответственности не привлекалась, но с правоохранительной системой России познакомиться успела: в отношении нее возбуждалось административное делопроизводство за незаконную торговлю этиловым спиртом, - добавил пресс-секретарь регионального Главка полиции Валерий Горелых.

В свердловской прокуратуре отмечают, что в день заключения сделки Наргиза получила 290 тысяч рублей. В ближайшее время дело направят в Верх-Исетский суд.

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