Ольга Бузова рассказала, на что готова тратить миллионы

Ольга Бузова тратит миллионы на покупку недвижимости Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Бузова – одна из самых востребованных звезд российского шоу-бизнеса. Певица и телеведущая работает без выходных, особенно перед Новым годом. И надо сказать, труды себя оправдывают.

36-летняя Ольга Бузова – невеста с приличным приданным. Недавно артистка купила дом в Сочи – жилье за 40 миллионов рублей с видом на горы Красной Поляны, а совсем недавно переехала в шикарную квартиру в Москве за 120 миллионов.

В интервью «КП-Екатеринбург» известная певица и телеведущая раскрыла, на что еще ей никогда не жалко денег.

- На путевку маме или подарки для близких мне не жалко потратить и миллион, - не раздумывая отвечает автор хита «Мало половин».

Ольга Бузова также раскрыла детали съемок с Филиппом Киркоровым в новогодней сказке от ТНТ «СамоИрония судьбы» и призналась в своих слабостях.

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