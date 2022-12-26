В новогоднюю ночь в Екатеринбурге будет морозно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала, какой будет погода в Екатеринбурге в ночь на 1 января 2023 года.

В конце 2022 года самыми холодными днями будут 28 и 29 декабря, когда днем столбики термометров будут опускаться до отметок до -17… - 20 градусов. В новогоднюю ночь в Екатеринбурге тоже будет достаточно морозно.

- В новогоднюю ночь будет 13-18 градусов. Осадки с конца декабря и на первой пятидневке января будут выпадать, но небольшие, - рассказала Галина Шепоренко.

В новогодние каникулы в Екатеринбурге потеплеет.

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