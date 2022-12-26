Ностальгия по СССР проявляет себя в разных формах - в том числе и в моде Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Сегодня, 26 декабря, исполняется ровно 31 год с того момента, как Совет республик Верховного Совета СССР принял Декларацию 142-Н. Она юридически закрепляла факт ликвидации СССР и образование СНГ. Это стало возможным после того, как 8 декабря 1991 года было подписано знаменитое Беловежское соглашение.

А ведь в последние дни СССР никто и не думал, что вот-вот и будет, как в песне: «Я проснулся - здрасьте! Нет советской власти…» Да, накануне 8 декабря 1991-го газеты писали, что в Минске идет встреча глав России, Украины и Беларуси, но многие думали, что обсуждать там будут экономические проблемы. И лишь единицы по сигналам из Минска понимали - «что-то грядет».

МЕСТО ЗАПОВЕДНОЕ ДЛЯ ОХОТЫ ПРИГОДНОЕ

У Хрущева в Беловежской пуще была шикарная правительственная дача. Называлась она «Вискули». Никита Сергеевич бывал тут нечасто и всегда с одной единственной целью - поохотиться. Поэтому когда Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич приехали сюда, многие резонно подумали: может, они поохотиться решили? Идея такая у участников встречи и правда возникала. Как вспоминал Ельцин, высказывал ее Шушкевич.

- Он предлагал поохотиться, походить по лесу, - писал Борис Ельцин в мемуарах «Записки президента». - Но было не до прогулок. Мы работали как заведенные, в эмоциональном, приподнятом настроении.

О том, что СССР доживает последние дни, многим было ясно еще до Беловежских соглашений Фото: Павел МАРКИН/PhotoXPress.ru

В тот момент внимания общественности встреча к себе не приковывала. Подавалась она просто как «попытка договориться об общих проблемах».

- Задачей встречи было, во-первых, достижение соглашения о поставках российских энергоносителей в Белоруссию, во-вторых, решение вопросов о взаимодействии трех крупнейших союзных республик в условиях фактической недееспособности союзного центра, - объясняет руководитель научного отдела Музея Бориса Ельцина в Ельцин Центре Евгений Емельянов.

В какой момент вдруг речь зашла о прекращении существования СССР, точно сказать сложно. Журналистов за закрытые двери не пускали. Переговоры были засекречены настолько, что резиденцию охраняло «особое спецподразделение», а организаторы впопыхах забыли привезти на дачу хотя бы один копировальный аппарат.

- Из-за этой сверхсекретности порой возникали неожиданные ситуации, - вспоминал Борис Ельцин в мемуарах «Записки президента». - Например, вдруг выяснилось, что в резиденции нет ксерокса. Для того чтобы получить копию документа, его каждый раз приходилось пропускать через два телефакса, стоявшие рядом.

ПЫТАЛИСЬ РАЗВЕРНУТЬ САМОЛЕТ

Те редкие журналисты, кто в тот момент оказался ближе всего к историческому событию, потом рассказывали, что 8 декабря «Вискули» вдруг замолчали на пять часов. Новости оттуда во внешний мир идти перестали. Оказалось, Ельцин, Кравчук и Шушкевич пытались развернуть самолет с Нурсултаном Назарбаевым - хотели, чтобы и он в тот момент оказался рядом. Как вспоминал Борис Ельцин, планировалось, что он станет одним из учредителей СНГ. Но в тот момент глава Казахстана сидел в самолете и летел в Москву.

- Это была заманчивая идея - повернуть его самолет, чтобы он прямо сейчас же прилетел к нам, - писал Ельцин в «Записках президента». - Мы попытались связаться с его самолетом. Выясняется, что в нем нет такой системы связи, по которой мы могли бы соединиться.

Тогда решили позвонить в аэропорт Внуково, чтобы диспетчер связался с кабиной самолета и попросил пилотов пригласить Назарбаева к аппарату. Не вышло - диспетчер давать служебную связь отказался.

В итоге созвонились с ним, когда он уже прибыл в Москву. Назарбаев тогда якобы сказал, что скоро вылетит к ним, и тройка глав России, Белоруссии, Украины выехала на военный аэродром встречать, но он так и не прилетел.

Беловежские соглашения подписали главы правительств трех союзных республик: Станислав Шушкевич (крайний справа), Леонид Кравчук (второй справа) и Борис Ельцин (второй слева) Фото: Юрий ИВАНОВ/РИА Новости

БУШ УЗНАЛ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ

В итоге подписи под документами поставили представители лишь России, Украины и Белоруссии. То, что сейчас называют Беловежским соглашением, на самом деле называется «Соглашением о создании Содружества Независимых Государств». И его главной строчкой было:

«Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация (РСФСР), Украина, как государства - учредители Союза ССР, подписавшие Союзный Договор 1922 года, констатируем, что Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование…»

Одним из первых о том, что произошло, узнал американский президент Джордж Буш. Ему позвонил Ельцин прямо из Беловежской пущи. Расшифровка того телефонного разговора есть в музее в Ельцин Центре.

«Господин Президент, должен сказать вам конфиденциально, что Президент Горбачев не знает об этих результатах. Но он знал о нашем намерении собраться, - сказал Бушу Борис Ельцин».

«Мы, конечно же, хотим все это внимательно изучить, - ответил Буш. - Мы понимаем, что эти вопросы должны решаться участниками, а не третьими сторонами, такими как Соединенные Штаты».

На вопрос о том, зачем надо было после подписания звонить Джорджу Бушу, историки отвечают просто: это было важное историческое событие, да и после исчезновения СССР оставался открытым вопрос, что будет с его оружием.

- Для США был очень важен вопрос о контроле над советским ракетно-ядерным арсеналом, - уточняет Евгений Емельянов. - Соответственно, Ельцин проинформировал Буша о том, что СССР прекращает существование, но страны - участницы СНГ сохранят единый контроль над данным арсеналом.

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