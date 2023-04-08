На Урале водитель-бесправник погубил себя и пассажира

Водителя минивэна привлекали к административной ответственности 35 раз. Фото: ОГИБДД по городу Березовскому

Водитель минивэна Toyota Isis, а также его пассажир погибли в ДТП на дороге Березовский – поселок Сарапулка - Белоярское водохранилище. Роковая авария произошла в ночь на 8 апреля. Об этом сообщает группа в социальной сети «ВКонтакте» «Екатеринбург-Серов».

- По предварительным данным, водитель Toyota Isis двигаясь со стороны Березовского в направлении поселка Шиловка, не справился с управлением. Он допустил съезд с проезжей части вправо в кювет. В результате чего произошло опрокидывание транспорта. Сотрудники ГИБДД провели все необходимые процессуальные действия. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, - сообщает группа.

В аварии пострадали 59-летний водитель и 44-летний пассажир. Они погибли на месте ДТП от полученных увечий. Третьего пассажира машины забрали в травматологию больницы Березовского. Однако, госпитализация ему не понадобилась.

Третий пассажир не был госпитализирован. Фото: ОГИБДД по городу Березовскому

Как сообщает ГИБДД, водителя иномарки в 2021 году лишили прав на управление транспортом. В связи с тем, что он получил административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем ТС требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». После истечения срока лишения прав мужчина также не имел удостоверение водителя. Это произошло потому, что он не сдал экзамен.

Кроме того, известно, что водитель был привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения аж 35 раз. Анализы крови позволят выяснить в каком состоянии мужчина управлял минивэном. Также в ГИБДД сообщили, что в момент аварии никто из мужчин не пристегивался.

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