Драматург Николай Коляда стал чтецом «Тотального диктанта»

Участники заняли один из залов театра
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге, 8 апреля, состоялась добровольная просветительская акция «Тотальный диктант». Одной из площадок для проведения мероприятия стал «Коляда-театр». Участники добровольного диктанта сели за парты, которые предприимчиво поместили в «Гранатовом зале».
В Екатеринбурге представлено 30 площадок для диктанта
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Чтецом выступил драматург Николай Коляда. На диктант пришло 29 екатерибнуржцев, решивших проверить свою грамотность. Всего в городе действовало 30 площадок для участия в акции.
Драматург Николай Коляда читал текст участникам акции
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Напомним, что координатор акции «Тотальный диктант» в Екатеринбурге, председатель Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексей Боталов. Как он сообщал ранее, в этом году акция пройдет в 24 населенных пунктах Свердловской области. Столицей «Тотального диктанта» был признан Нижний Тагил.
Показываем, как прошел «Тотальный диктант» на площадке «Коляда-театра».
К акции могли присоединиться все желающие
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Участники предварительно регистрировались на мероприятие
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Самые малые участники тоже не остались в стороне
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Участники были максимально сосредоточены
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Некоторых участников диктант даже заставил понервничать
Фото: Алексей БУЛАТОВ