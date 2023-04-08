Драматург Николай Коляда стал чтецом «Тотального диктанта»

Участники заняли один из залов театра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, 8 апреля, состоялась добровольная просветительская акция «Тотальный диктант». Одной из площадок для проведения мероприятия стал «Коляда-театр». Участники добровольного диктанта сели за парты, которые предприимчиво поместили в «Гранатовом зале».

В Екатеринбурге представлено 30 площадок для диктанта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтецом выступил драматург Николай Коляда. На диктант пришло 29 екатерибнуржцев, решивших проверить свою грамотность. Всего в городе действовало 30 площадок для участия в акции.

Драматург Николай Коляда читал текст участникам акции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что координатор акции «Тотальный диктант» в Екатеринбурге, председатель Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексей Боталов. Как он сообщал ранее, в этом году акция пройдет в 24 населенных пунктах Свердловской области. Столицей «Тотального диктанта» был признан Нижний Тагил.

Показываем, как прошел «Тотальный диктант» на площадке «Коляда-театра».

К акции могли присоединиться все желающие Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участники предварительно регистрировались на мероприятие Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самые малые участники тоже не остались в стороне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участники были максимально сосредоточены Фото: Алексей БУЛАТОВ