На день космонавтики в Екатеринбурге будет организован многодневный научный фестиваль

День космонавтики в Екатеринбурге будет интересен и детям, и взрослым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

День космонавтики отмечают по всему миру 12 апреля. Для России это особый праздник. В Екатеринбурге в честь полета первого человека в космос ежегодно проходят научные развлекательные мероприятия для всей семьи.

Программа мероприятий Дня космонавтики в Екатеринбурге 2023

В городе запланировано несколько мероприятий, интересных для тех, кто ищет куда сходить на день космонавтики в Екатеринбурге в 2023 году.

Фестиваль «Дни космоса»

8 апреля в 11:00 состоится открытие фестиваля на площадке комплекса «Салют» (ул. Толмачева, д. 12).

В космических залах «Черная дыра», «Белый карлик», «Юпитер» и других развернется планетарий, битва роботов, можно будет сразиться в интеллектуальные игры, нарисовать ракету и даже отправить ее на околоземную орбиту. В зале «Галактика» специалисты вместе с гостями будут готовить криогенное мороженое и газировку. Под космическую музыку можно заглянуть в телескоп или заняться программированием.

С 9 по 14 апреля на разных культурных, развлекательных и образовательных площадках пройдут мастер-классы, игры, показы фильмов. Занятия можно найти как для 4-летних детей, так и для взрослых.

Для посещения фестиваля нужно зарегистрироваться на сайте «Дни космоса».

Космический квест

В ТРЦ «Парк Хаус» 9 апреля в 13:00 состоится театрализованная игра в духе «Звездных войн». В испытаниях ребята найдут заветную капсулу с секретом. Зрители увидят поединки на световых мечах, а также химическое шоу с научными опытами, супер-дымовуху и зажигательные танцы. За участие в программе участники получат в подарок воздушный шарик.

День космонавтики в ТРЦ

В ТРЦ «Глобус» 8 апреля с 15:00 до 16:30 пройдет программа по мотивам игры «Among Us». Посетителей центра ждуи анимационная интерактивная программа с играми и соревнованиями, ростовые герои, любопытные опыты с сухим льдом, мастер-класс по украшению маленьких ракет и розыгрыши подарков от партнеров.

9 апреля в торговом центре будет выступать музыкант с электрогитарой.