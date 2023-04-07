На Урале банда подростков почти год издевалась над пенсионеркой-инвалидом от скуки

Подростки разбили женщине окна балкона. Фото: группа "Подслушано Североуральск 18+" во "Вконтакте"

Подростки в небольшом селе Черемухово Североуральского городского округа уже около года издеваются над пенсионеркой. Соседи женщины рассказывают, что хулиганы пинают и заплевывают дверь в ее квартиру, и даже справляют рядом нужду. Последней каплей стало то, что школьники разбили стекло на балконе пенсионерки, кидая в него бутылки.

- Я все узнала от своей мамы, которая живет по соседству с пострадавшей, - рассказывает «КП-Екатеринбург» местная жительница, пожелавшая остаться анонимной. – У пенсионерки инвалидность. Она живет на третьем этаже. Семья одного из подростков – на пятом. Вообще эти школьники давно терроризируют подъезд: жгут почтовые ящики, разрисовывают стены. А тут еще начали издеваться над этой женщиной.

По словам собеседницы, управу на подростка найти не могут. На его защиту всегда встает мать.

- У этого мальчишки сестра есть. Она такая же хулиганка, как он. Моя мама ранее писала заявление на его старшую сестру. В итоге, девочку поставили на учет, после чего она извинилась и вела себя прилично, - продолжает местная жительница. - Отец у них, насколько я знаю, отсидел, недавно умер. Откуда остальные дети – не знаю. Им всем в районе 12-ти или 13-ти лет. Над пенсионеркой с инвалидностью они издеваются уже около года. Недавно разбили ей стекла на балконе.

Подростки приходили в подъезд группой. Фото: группа "Подслушано Североуральск 18+" во "Вконтакте"

В полиции школьниками уже заинтересовались и проводят проверку.

- 28 марта 2023 года, поступало заявление от местной жительницы 1958 года рождения, которая поясняла, что неустановленные подростки, разбили её балконное окно, причинив тем самым материальный ущерб на сумму 3000 рублей, - сообщили в пресс-службе ОМВД России по Североуральску.

Правоохранители установили личности школьников. На допросе они признались, что издевательства над женщиной были лишь от скуки.

- Опрошенные несовершеннолетние объяснили, что они сидели на квартире у одного из ребят, играли в телефоны. Одному из подростков, 2008 года рождения, стало скучно, и он решил выйти на балкон. На балконе он нашел стеклянные бутылки и намеренно начал кидать их с балкона пятого этажа на третий, пока не услышал звон разбитого стекла, - уточняют в ОМВД России по Североуральску.

Полицейским пришлось отказать в возбуждении дела по статье 7.17 КоАП РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества». Причина в том, что подростки не достигли возраста привлечения к административной ответственности – 16 лет.

- Материалы направлены на рассмотрение в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Североуральска для принятия мер воздействия к родителям и подросткам, а также для решения вопроса о постановки несовершеннолетних на профилактический учет в ПДН, - уточняют в полиции.

Сейчас инспекторы ПДН проводят дополнительную проверку из-за других выходок школьников, которые стали известны.

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