От скрининга до операции: «Здоровый разговор» о катаракте и глаукоме с офтальмохирургом Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза»

Фото: пресс-служба МНТК «Микрохирургия глаза»

Как избежать ухудшения зрения, диагностировать и лечить офтальмологические заболевания, «Комсомолке» рассказал заместитель генерального директора по научно-клинической работе Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», врач-офтальмохирург Вячеслав Пономарев.

– Вячеслав Олегович, если раньше говорили, что катаракта затрагивает старшую возрастную группу, то сейчас – молодежь. Люди в работоспособном возрасте чаще обращаются к офтальмологам с помутнением хрусталика. Почему?

– Думаю, это связано с влиянием окружающей среды, работой с различными электронными устройствами, генетической предрасположенностью, солнечной инсоляцией. Научные статьи говорят, что солнце всё агрессивнее влияет на оптические среды. Не секрет, что наш хрусталик защищает сетчатку от негативного излучения солнца. Чем сильнее солнце, тем выше риск помутнения. Поэтому важно выбирать солнцезащитные очки с фильтром, который защищает глаза.

– Катаракта помолодела – это массовое явление? Или случаев больше стало?

– Появилось больше клиник, квалифицированных специалистов. Люди осознаннее и активнее обследуются. Соответственно, выявляемость растет. Появляются современные приборы, которые на цифровом уровне оценивают геометрию измененного хрусталика.

Когда у человека есть жалобы, что плохо видит на свету, возможно, его хрусталик не преломляет, как раньше. Свет не идет должным образом. И таких пациентов много. Выявляем так называемые полупрозрачные катаракты – они тоже оперируются. Сейчас делаем специальные исследования – аберрометрию, когда видим начавшиеся изменения в веществе. И тогда уже применяем оперативные пособия.

– Раньше был подход применительно к катаракте, что она должна вызреть?

– Было такое. Пациенты приходили из поликлиник и говорили: «Врач сказал, что у меня еще катаракта не созрела». Сейчас медицина стала более доказательна. Есть клинические рекомендации и протоколы, где всё описано. Не надо ждать, когда созреет. Показаниями становятся снижение остроты зрения, нарушение качества жизни. Для молодых пациентов трудоспособного возраста катаракта – это ужас. Водитель, который имеет помутнение хрусталика, видит оптические феномены, когда едет вечером: расплывчатое изображение, гало, всплывающие засветы. Это мешает. Если есть помутнение в определенных отделах хрусталика, например, по задней его части, человек ничего не видит на свету. Поэтому надо решать вопрос.

Фото: пресс-служба МНТК «Микрохирургия глаза»

– У вас есть лечение катаракты без госпитализации. При этом речь идет о хирургическом вмешательстве. Как это происходит?

– Есть такое понятие – стационарзамещающая помощь. Это значит, что у пациента в стационаре есть койка, но этот пациент на таком высоком уровне оперируется, что фактически после операции может уехать домой. И это сейчас стандарт хирургии. Чем это обеспечивается? Если говорим о методе анестезии, то в хирургии катаракты сегодня топом является внутрикамерная анестезия. Это когда при подготовке к операции используем небольшую инъекцию анестетика в полость глаза и оперируем. И пациент сразу после операции начинает видеть. Второе – самогерметизирующие маленькие разрезы. Используются специальные пористые материалы, а не хирургические инструменты. На следующий день при осмотре ты не должен понять, какой глаз оперировали. Малое вмешательство – это залог хирургии одного дня.

– Если заменить хрусталик в 50 лет, значит ли это, что до 80 лет всё будет нормально?

– Если говорить о глаукоме, то это неизлечимое заболевание. У пациентов, которые к нам попадают, можем только сохранить то зрение, что есть. Особенность глаукомы в том, что она себя не проявляет, ничего не болит.

Если пациент уже замечает, что стал плохо видеть глазом, то идет глаукомный процесс. Это стадия заболевания или далеко зашедшая, или терминальная. То есть уже половина нервных волокон погибла. Глаукома – это повышение внутриглазного давления, которое убивает нервные волокна. Никаких болевых рецепторов там нет, поэтому болезнь развивается незаметно и медленно.

Глаукома возникает в любом возрасте. В основном стартует около 40 лет у людей, которые к ней предрасположены. Если на скрининге в 40 лет что-то нашли на начальной стадии, то есть возможность сохранить это зрение на долгие годы, если придерживаться лечения. Но если глаукомой болеешь 10 лет, то заболевание может перейти в далеко зашедшую стадию.

– То есть большая надежда на скрининг?

– Наша задача – улучшить скрининг. Когда открывали глаукомный центр 15 лет назад, у нас на учете стояло 7 тысяч человек. Сейчас, с открытием поликлиники, стоит уже 40 тысяч человек. А сколько еще недообследованных!

В консультативно-диагностической поликлинике работает 10 врачей. В перспективе будет 16. Одна из ее ведущих функций – борьба с глаукомой, начиная от просветительской работы и заканчивая хирургической и медикаментозной системами. В поликлинике есть кабинет скрининга, куда любой пациент бесплатно может прийти на тонометрическое исследование внутриглазного давления и получить вводные. За три минуты скрининговые приборы проведут исследование на выявление глаукомы. Оптическая когерентная томография может выявить глаукому на ранних стадиях. И пациент попадает на лечебные мероприятия.

Важно довести давление до нужных цифр, чтобы оно не убивало диск зрительного нерва. Начинаем с капель. Если не помогают, то переходим к другим методам лечения. Например, к лазеру или хирургии. Прогрессирование глаукомы вылечить нельзя, но можно приостановить.

Фото: пресс-служба МНТК «Микрохирургия глаза»

– Да. При замене хрусталика применяются современные материалы. Искусственный хрусталик легче своего природного. Если все сделано на должном уровне, то пациент забывает об операции и живет долгой счастливой жизнью.

– Но есть еще глаукома – невидимый убийца зрения.

Фото: пресс-служба МНТК «Микрохирургия глаза»

Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза»

ул. Ак.Бардина, 4а.

Режим работы: пн-пт с 8:00 до 16:30, без перерыва

Консультативно-диагностическая поликлиника

ул. Радищева, 41 Тел. (343) 371-42-44, 371-43-45

Режим работы: пн-пт с 8:00 до 20:00, сб с 8:30-15:00, вс - выходной день

https://www.eyeclinic.ru

Центр рефракционно-лазерной хирургии

ул. Ясная, 31 Тел.(343) 231-00-11, 231-00-00 (call- центр)

Сайт: http://eyeclinic-ekb.tilda.ws

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама. АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза». ИНН 6658018488. Токен LjN8KGAS6