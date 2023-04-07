Уральские металлурги получили высокие государственные награды

Фото: УГМК

6 апреля Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работников АО «Уралэлектромедь» в своей резиденции в Екатеринбурге.

Глава региона отметил:

- Для меня огромная честь вручить вам государственные награды и знаки отличия Свердловской области. Своими профессиональными достижениями, успехами в научной, творческой, спортивной и общественной жизни вы укрепляете добрую славу Свердловской области - кадровой кузницы России. Региона, где живут и работают талантливые, энергичные, трудолюбивые, добросовестные люди, настоящие патриоты и подвижники.

Фото: УГМК

Орден Дружбы получил аппаратчик-гидрометаллург никелевого отделения купоросного цеха Михаил Черепанов. Знак отличия «За наставничество» — старший инженер пробирного отделения центральной лаборатории Наталья Овсянникова. Медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены: резчик на пилах, ножовках и станках ремонтно-механического цеха филиала «Производство сплавов цветных металлов» Эдуард Беклемышев, главный инженер филиала «Производство полиметаллов» Олег Берняев, электромонтер по обслуживанию подстанций энергоцеха Ольга Боровских, электролизник водных растворов отделения электролиза цеха электролиза меди Светлана Майорова. Почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено разливщику цветных металлов и сплавов производства анодов медеплавильного цеха Александру Коурову.

Фото: УГМК

- Металлургия - судьба, которая определила мой выбор: дед - кузнец, отец - электролитчик – оба работали на нашем предприятии. Сразу после армии не было сомнений, что приду на Уралэлектромедь. Как отслужил, сразу встал к печи в медеплавильном цехе. От себя и своих товарищей требую порядка, дисциплины, точного выполнения технологических инструкций. Сын Александр продолжает династию: окончил институт, отработал плавильщиком, назначен мастером в нашем с ним родном цехе, - отметил Александр Коуров.