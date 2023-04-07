Откройте дверь, проверка газа! Исправность газовых плит на кухнях проверили специалисты «Екатеринбурггаза» и Жилнадзора

Фото предоставлено пресс-службой АО «Екатеринбурггаз»

– Живу в этом доме 20 лет, – говорит Нина Абрамова. – Как добросовестный потребитель недавно поменяла газовую плиту. Считаю, что проверка газового оборудования – это моя безопасность и комфорт.

6 апреля сотрудники «Екатеринбурггаза» совместно с представителями Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области проверили внутридомовые и внутриквартирные газовые системы и оборудование в жилом доме №123 на улице Индустрии в Екатеринбурге.

Бригада последовательно обходила подъезды и квартиры. Главное, чтобы доступ был обеспечен в один день, так как проверяется единое газовое хозяйство. Кто-то из жильцов сетовал: почему днем, а не вечером. Не все работающие могут быть дома.

Ситуацию пояснил начальник службы домовых сетей ПУ №3 АО «Екатеринбурггаз» Александр Вялков:

– Изначально правила безопасной работы предусматривали проверки в дневное время. Но мы прислушиваемся к пожеланиям общества, выходим и вечерами с 18 до 20.00, и по субботам. Но основная часть работы – в рабочие дни и время.

График работы расписан на весь год. Осматривают состояние газового оборудования и газопроводов, проверяют автоматику безопасности, горение газового прибора, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию.

И если жители не пускают газовиков, то сами создают риск аварий.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Екатеринбурггаз»

Большая часть бригады техобслуживания – женщины, которые зарекомендовали себя как ответственные работники.

Из подъезда вышла Надежда Мишарина, слесарь службы домовых сетей (СДС). Она работает в организации 6 лет и работу выполняет обстоятельно.

– Мы обследуем газовое оборудование, измеряем манометром давление на газопроводе, выявляем утечки газа, проверяем резьбовые соединения, – рассказала Надежда Мишарина. – После ремонта на общедомовой газовой системе идём в квартиры. Мы предоставляем документы, что мы сотрудники «Екатеринбурггаза», а не мошенники. Жители встречают по-разному. Кто-то недоволен, потому что сейчас много организаций, которые выдают себя за газовиков и предлагают купить какое-то устройство. Но мы только проверяем и, если что-то надо менять, выписываем Акт, даем предписания и рекомендации.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Екатеринбурггаз»

Совместный рейд с «Екатеринбурггазом» оценила Мария Смагина, главный специалист отдела организации Жилищного надзора Департамента Свердловской области:

– В одном жилом помещении сегодня поставили заглушку, в связи с тем, что с газовая плита находится в неудовлетворительном состоянии. Рядом с ней находился бытовой мусор, что запрещено. В других квартирах плиты были в удовлетворительном состоянии. Отмечу, что собственники жилых помещений обязаны предоставлять доступ спецорганизации к газовому оборудованию. За отказ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. Административный протокол за непредоставление доступа составляет специалист департамента.

Мария Смагина напомнила, что с 1 сентября 2023 года вступят в силу поправки в Жилищный кодекс и Закон о газоснабжении, в соответствии с которыми один газифицированный дом будет обслуживать только одна аккредитованная организация.