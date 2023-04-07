«Померещилась дочка»: на Урале задержали мужчину, который пытался украсть ребенка

Мужчину задержали в Качканаре. Фото: предоставлено Валерием Горелых/скриншот видео "Подслушано Качканар" во "Вконтакте"

В Свердловской области задержали мужчину, который попытался украсть младенца из коляски в одном из супермаркетов в Качканаре. Незнакомец потянулся к малышу прямо на глазах у матери. Кроме того, в тот же день мужчина напал на сотрудницу магазина, ударив ее ногой. А после этого скрылся. Уйти далеко не успел. Полиция его быстро вычислила.

- Задержанным оказался 40-летний, трижды судимый местный житель по имени Денис. Судимость у него была по статьям 115, 119 и 167 УК РФ: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Он уже долгое время злоупотреблял алкоголем и находился в состоянии, которое требует медицинской помощи, - рассказывает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердоловской области Валерий Горелых.

Задержанный на камере с видеонаблюдения в супермаркете. Фото: "Подслушано Качканар" во "Вконтакте"

Местная жительница также рассказывала «КП-Екатеринбург», что Денис многим известен своими выходками. Незадолго до попытки кражи ребенка он пришел в другой магазин, откуда пытался украсть бутылку водки, но коллектив супермаркета его остановил.

- Сейчас в отношении Дениса возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ – «Побои, совершенные из хулиганских побуждений». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Мужчина помещен в наркологическое отделение ЦГБ Качканара для прохождения курса специализированного лечения, - уточняет Валерий Горелых.

На опросе мужчина признался, что ему померещилось, будто в коляске находится его родной ребенок. После того как он увидел лицо малыша, сразу же ушел, не причиняя вреда ребенку. После выписки из больницы качканарца привлекут еще и к административной ответственности сразу по двум статьям КоАП РФ – 7.27 «Совершение мелкого хищения» и 20.21 «Появление в общественном месте в состоянии опьянения».

4 апреля сотрудников супермаркета, куда явился дебошир, всерьез напугало его поведение. То, как он напал на сотрудницу, как позже выяснилось, директора магазина, попало на камеры видеонаблюдения. Она написала заявление в полицию.