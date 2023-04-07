За «Домом контор» через 7 лет может появиться гостиница, в которую инвестирует хоккеист Павел Дацюк

Новое здание гостиницы должно появиться рядом с уже существующим комплексом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Похоже, скоро в Екатеринбурге станет на одну гостиницу больше. Речь идет о второй гостинице бренда «Радиус», которая появится за «Домом контор», в центре города, рядом с уже существующим комплексом «Радиус». Ранее сообщалось, что в этот проект инвестирует хоккеист Павел Дацюк.

Сегодня, 7 апреля, стало известно, что в администрации города утвердили проект планировки и межевания территории, планируемой под застройку. Это участок в квадрате улиц Малышева – 8 Марта – Радищева – Вайнера.

- Развитие территории, предусмотренное проектом планировки, планируется в один этап, включающий в себя строительство гостиницы со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом на 39 машино-мест. Срок реализации проекта – 2030 год, - сообщается в приложении к постановлению, опубликованному на сайте мэрии.

Так может разместиться новое здание Фото: проектная документация

Общая площадь объекта капитального строительства по документам будет составлять не более 27 тысяч квадратных метров.