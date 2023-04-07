Когда пройдет «Библионочь» в Екатеринбурге в 2023 году

В рамках акции можно посетить специальные мероприятия от библиотек, книжных магазинов, музеев и театров.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Всероссийская акция «Библионочь» состоится в Екатеринбурге и Свердловской области в мае. Основными партнерами акции стали Министерство культуры Свердловской области и областная библиотека им. В.Г. Белинского.
«Библионочь» в Екатеринбурге и Свердловской области состоится 27 мая 2023 года. В год наставника темой акции выбрана «Читаем вместе».
Участники акции будут анонсированы ближе к мероприятию. В прошлом году в «Библионочи» участвовали 684 организации.
Традиционно в «Библионочи» участвуют библиотеки, музеи, выставочные галереи, культурные центры и книжные магазины.
«Библионочь»-2023 в Екатеринбурге: программа
Подборная информация будет опубликована ближе к мероприятию. Как правило, в рамках акции проходят лекции о творчестве писателей, встречи с авторами, спектакли, концерты, мастер-классы и литературные квесты.
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