По регламентам отопление централизованно отключают, когда пять дней среднесуточная температура превышает +8 градусов тепла. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские метеорологи отмечают, что у властей Екатеринбурга появился повод отключить центральное отопление. Дело в том, что последние пять суток среднесуточная температура превышала +8 градусов. По регламентам постановление о прекращении отопительного сезона готовят как раз тогда, когда соблюдается этот критерий.

– В Екатеринбурге пять дней подряд (со 2 по 6 апреля) среднесуточная температура превышала +8 градусов – это повод начать отключение отопления, – отмечает синоптик из Екатеринбурга Алексей Пулин.

Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области на 7, 8, 9 апреля

В пятницу, 7 апреля погода в Свердловской области неожиданно резко поменялась и расстроила уральцев. Северный ветер принес холодный воздух. Температура воздуха в Свердловской области 7 апреля ночью варьировалась от-7 до -12 градусов, на юге от -4 до -6 градусов. Днем 7 апреля в Свердловской области температура воздуха составит от -3 до +2 градусов по Цельсию, в юго-западных районах от +3 до +5. 7 апреля в Екатеринбурге малооблачная, но холодная погода: днем воздух прогреется всего до 0 - +2 градусов по Цельсию, будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду.

Ночь на 8 апреля будет в Екатеринбурге самой холодной: столбик термометра опустится до -6 градусов. Днем 8 апреля в Екатеринбурге начнет теплеть: до +9 градусов, солнечно. 9 апреля в Екатеринбурге прогноз погоды станет обнадеживающим: ночью от -1 до -3 градусов, днем от +7 до +12 градусов по Цельсию.