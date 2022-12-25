«Дочка не поверила, что ее больше нет»: муж рассказал о молодой матери, погибшей с трехлетним сыном в пожаре

В момент пожара Олеся Солонкова осталась вдвоем с младшим сыном в квартире свекрови. Фото: соцсети

Вечером 23 декабря в поселке Черноисточинск во время пожара в четырехквартирном доме погибла молодая мама вместе с трехлетним сыном. Олесе Солонковой было 28 лет. На момент пожара девушка вместе с сыном находилась в квартире у своей свекрови. Пожарным пришлось выломать двери, но ни мать, ни ребенка спасти не удалось. Они оба отравились угарным газом. О том, какой была Олеся и что могло произойти «КП-Екатеринбург» рассказали муж и свекровь погибшей.

Олеся работала на Водоканале в Нижнем Тагиле. Фото: соцсети

«ЗАПЕРЛА ДВЕРИ, ЧТОБЫ СЫН КРЕПЧЕ СПАЛ»

В день пожара 28-летняя Олеся Солонкова осталась в одноэтажном четырехквартирном доме вдвоем с младшим сыном Антоном. У девушки осталась семилетняя дочь Вероника.

- Олеся была у меня дома. Мы с Вероникой должны были уже вернуться из школы, но задержались, когда мне позвонили и сообщили о пожаре, -рассказывает «КП-Екатеринбург» свекровь погибшей Наталья. - Мы добежали за пять минут. В квартире уже были пожарные. Горела только кухня. Олесю с Антоном не успели спасти, они задохнулись угарным газом. Олеся закрыла дверь. Она всегда ее закрывает, когда мелкий ложится спать, чтобы никто не заходил, не будил, и у Антоши сон был крепче. Пожарным пришлось разбить окно на кухне, чтобы быстрее попасть в квартиру. Когда на кухне огонь потух, они уже взломали двери.

Свекровь Олеси Наталья заменила ей мать. Фото: соцсети

Наталья также сообщила, что причина пожара еще не известна.

- Причину нам должны сообщить 26 декабря в следственном комитете. Но я предполагаю, что мог загореться кабель от плиты, - уточняет муж Олеси Виталий Солонков.

«ДОЧКА НЕ ПОВЕРИЛА, ЧТО МАМЫ БОЛЬШЕ НЕТ»

Олеся Солонкова работала в Нижнем Тагиле на Водоканале, была хорошей женой и мамой. Родителей девушки давно не стало. Свекровь Олеси заменила ей маму.

- Такой как она больше не будет. Олеся была общительная и жизнерадостная, заботливая мама. Я ее всему научила. Она и пироги пекла, и по дому занималась делами, и работать успевала. Дети ее очень сильно любили, - рассказывает Наталья.

Виталий и Олеся были женаты 13 лет. Мужчина был на работе в момент пожара и тут же прибежал домой, когда ему позвонила мама.

Виталий и Олеся Солонковы прожили вместе 13 лет. Фото: соцсети

- Мы с Олесей жили душа в душу. Я запомню ее молодой и любящей жизнь. С коллегами у нее тоже были хорошие отношения, они помогли нам в сборе денег на похороны. Нам вообще очень много людей помогает. Олесю все очень любили и ценили.

Виталий и Наталья рассказали семилетней Веронике о том, что произошло на следующий день.

- Мы с ней разговаривали два часа. Потом я ее сводил на место пожара, показал все, объяснил, что ее мамы и братика больше нет. Дочка сначала не поверила, потом мы вместе поплакал. Но мне кажется, она еще все равно не понимает утрату, - говорит муж погибшей.

Семилетняя Вероника сначала не верила, что ее мамы и брата больше нет. Фото: соцсети

Напомним, по факту происшествия следователи проводят проверку.

- Вероятной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тела умерших направлены на вскрытие для выяснения точной причины смерти, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

В МЧС отметили, что сообщение о пожаре получили в 19:39 по местному времени, на место выезжали четыре единицы пожарной техники и 15 человек личного состава.

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