Врач Давид Амбарцумян не в первый раз спасает жизнь человеку, которому стало плохо в самолете Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Минувшим утром одной из пассажирок самолета, который летел из Гоа в Омск, внезапно стало плохо. В полете женщина стала терять сознание и рухнула бы на пол, не подхвати ее стюардессы, оказавшиеся рядом.

- Мы летели уже полтора часа. Я спал, и меня разбудило объявление по громкой связи: «Есть ли доктор на борту? Срочно пройдите в помещение для бортпроводников», - рассказывает «КП-Екатеринбург» врач-уролог, онколог, врач ультразвуковой диагностики Областной клинической больницы Омска Давид Амбарцумян. – Я сидел возле окна. Снял маску с глаз, разбудил и оттолкнул тех, кто сидел слева от меня, мешая выйти, и не надевая обуви побежал в помещение за занавеской.

В 2017 году Давид уже оказывал помощь пассажиру самолета - мальчику с пневмонией Фото: предоставлено героем публикации

Там в этот момент стюардессы не знали, как помочь девушке, лежавшей на полу в полубессознательном состоянии. Давид Амбарцумян сразу же стал оказывать ей первую помощь – снял верхнюю одежду, чтобы дышать женщине было легче, дал ей нашатырную салфетку из аптечки бортпроводников. Измерил давление, температуру. Важно было понять, что случилось с женщиной. На вопросы медика она отвечала слабым голосом.

- Я спрашивал, какие таблетки она принимает, просил ее поднять обе руки, чтобы исключить инсульт. Проверял, нет ли запаха ацетона изо рта – такое бывает при сахарном диабете, - объясняет врач. - Когда она более менее пришла в сознание, рассказала, что накануне на улице съела какой-то бутерброд и в отеле ей стало плохо – была рвота. Директор отеля дал ей какую-то таблетку. Лучше ей не становилось, но ее все равно посадили в самолет. У нее в полете болел живот и было обморочное состояние. Я поставил ей предварительный диагноз: пищевое отравление и интоксикация организма.

Тем временем капитан воздушного судна поинтересовался, не надо ли посадить самолет в ближайшем аэропорту. Но благодаря помощи врача женщине стало лучше, поэтому решено было лететь до Омска.

- Мы дали ей потихоньку глотками пить сладкий горячий чай и воду, чтобы восполнить водный баланс в организме. Она до этого еще и сутки не ела, так как ей плохо было. Совокупность всех факторов привела к такому тяжелому состоянию, - говорит Давид Амбарцумян. - Мы вызвали скорую помощь. Она подъехала к трапу самолета. Женщину отвезли на обследование в стационар в приемное отделение.

Давид Амбарцумян работает в областной клинической больнице Омска Фото: предоставлено героем публикации

Известно, что женщине 42 года и она из Новосибирска. На Гоа она отдыхала с подругой, а дома ее ждет пятилетний ребенок. Добавим, что сам Давим Амбарцумян не впервые оказывает помощь на высоте.

- В 2017 году подобная ситуация была, когда мы с подругой летели из Турции, - вспоминает врач. - На борту был четырехлетний мальчик с температурой. Родители думали, что у него просто зубки режутся, но в полете ему стало плохо. Так же по громкой связи спросили, есть ли врач на борту. Я осмотрел ребенка. Температура – 39,9. Заподозрил пневмонию и принял решение о срочной посадке самолета. Мы тогда тоже в Омск летели. Приземлились в Подмосковье или в Казани, не помню точно. Мальчика на скорой увезли в реанимацию. Пневмония подтвердилась. Его прокапали и отправили в Омск на амбулаторное лечение. Его родители потом отзванивались и благодарили меня за помощь.

Сам Давид Амбарцумян отмечает, что тем, кто собирается лететь отдыхать в другие страны, нужно быть внимательнее к своему самочувствию.

- Всегда нужно иметь при себе те препараты, которые вы принимаете. Находясь на жаре, не давайте организму обезвоживаться. Также следует укрывать голову от прямых солнечных лучей, - добавляет врач.

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