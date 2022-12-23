Куда сходить с детьми на новогодних каникулах в Екатеринбурге -2022/2023

Новогодние каникулы - любимое время для детей любых возрастов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зимой россияне получают приятный бонус в виде законного маленького отпуска на период зимних праздников. Просто сидеть дома 10 дней для детей – непомерная задача, растущим организмам нужен выход энергии.

Но продумать поход в театр или цирк для родителей маленьких детей превращается в целый квест. Надо не только выбрать день, но и угадать с временем, чтобы развлечение не приходилось на дневной сон ребенка, рассчитать время в дороге, чтобы дети не устали, решить, где и как семья будет обедать или перекусывать, и озадачиться тем, чтобы вернуться домой вовремя. Неудивительно, что многие заранее думают, как провести новогодние каникулы в Екатеринбурге и куда сходить с детьми. «Комсомолка» подготовила несколько идей и афишу мероприятий, которые будут интересны всей семье.

Новогодние каникулы в Екатеринбурге с детьми: идеи досуга, афиша мероприятий и цены - 2022/2023

СХОДИТЬ С ДЕТЬМИ В АКВАПАРК В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

Аквапарк перенесет вашу семью из морозной зимы в жаркое лето с бассейнами и яркими надувными кругами. Ехать туда стоит сразу на несколько часов. Аквапарк раскинулся почти на 17 тысяч квадратных метров.

Для детей от 6 лет есть горки «Утес», «Кораблик» и Красная река», скорость на которых можно развить до 7 метров в секунду. Для ребят от 10 лет работают «Оранжевая река», «Анаконда», «Волна». Для подростков старше 12 лет и взрослых есть 12-метровые горки «Мультислайд» и «Черная дыра», 14-метровый «Водопад» и 16-метровая горка «Фри Фолл».

Команда аквапарка сообщает, что 31 декабря 2022 года будет работать с 10:00 до 18:00, а 1 января 2023 года с 12:00 до 22:00. С 2 по 8 января будет работать с 9:00 до 22:00.

С 1 января 2023 года тарифы повысятся:

Дети ростом ниже 1 метр на весь день – 200 рублей

Дети ростом от 1 метра до 1 метра 46 сантиметров: весь день – 2500 рублей

Взрослые и подростки: весь день – 2900 рублей

Адрес:

Ул. Щербакова, 2

ПОСЕТИТЬ С ДЕТЬМИ ТЕРМЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

Еще одним способ провести день в бассейне с детьми – посетить термы «Баден-Баден Уктус».

Дети и взрослые могут плавать в термальном бассейне под открытым небом. Правда, в случае с детьми стоит все же надеть на ребенка шапочку для сохранения тепла. Также на комплексе есть закрытый бассейн, гидромассажные локации. Для детей работает игровая комната, где детьми занимается няня. Также ребятам интересно пройтись по саунам: «покататься» в новой сауне-автобусе, побывать в апельсиновой сауне, посмотреть фильм в киносауне и даже побывать в сауне, где пахнет свежеиспеченными булочками.

Стоимость посещения терм:

Взрослый: 1 час – 1000 рублей, 2 часа – 1400 рублей, 3 часа – 1800 рублей

Детский: 1 час – 700 рублей, 2 часа – 1000 рублей, 3 часа – 1300 рублей

Адрес: ул. Зимняя, 23

СХОДИТЬ С ДЕТЬМИ В ОКЕАНАРИУМ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

В праздничные выходные океанариум подготовил спектакль «Дельфиндор и ледяные оковы». «Дельфиндор» – школа волшебства. Ее учениками станут ребята, пришедшие на спектакль. Вместе с Гарри Поттером они сразятся с настоящим злодеем, который задумал заковать в ледяные оковы все живое на Земле.

Помимо выступления от морских млекопитающих, ребят ждет яркая графика, стильные и невероятные костюмы героев сказки и номера от приглашенных артистов различных жанров.

Дети до 4 лет проходят бесплатно, при условии, что у родителей есть с собой документы, подтверждающие возраст ребенка.

Выступления будут идти 3 раза в день с 1 по 8 января. Также они повторятся 14 и 15 января.

Цена: от 1 100 рублей

Адрес: ул. Щербакова, 2б

СХОДИТЬ С ДЕТЬМИ В ЦИРК В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

С 24 декабря в Екатеринбургском цирке показывают Шоу «КЛОУН» - грандиозный совместный проект Российской государственной цирковой компании и Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Проект посвящен 100-летию со дня рождения легендарного Юрия Никулина.

В шоу задействованы обладатели золотых наград международных фестивалей циркового искусства Карина и Артур Багдасаровы, обладатели «Серебряного клоуна» на международном фестивале в Монте-Карло клоунский музыкальный дуэт «Step & Jazz» Сергей Просвирнин и Сергей Просвирнин (мл.), призеры многочисленных международных конкурсов и фестивалей, воздушные гимнасты и акробаты на «Русских качелях» и многие другие цирковые звезды.

Представления будут идти трижды в день, с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Также они пройдут 14 и 15 января, а с 16 января цирк будет закрыт на двухлетнюю реконструкцию.

Стоимость билетов начинается от 800 рублей

Адрес: ул. 8 Марта, 43

ПОСЕТИТЬ ЗООПАРК НА НОВОГОДНИХ КАНИКУЛАХ С ДЕТЬМИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Если вы хотите посетить тематические развлечения для детей, связанные с Новым годом, то в зоопарк лучше заглянуть с 25 по 30 декабря. В эти дни дети будут делать подарки на елку на «Предновогодних посиделках».

В январе зоопарк можно посетить в любой день, кроме 9 января – в зоопарке будет санитарной день.

Стоимость билетов:

Взрослый – 500 рублей

Детский от 5 до 15 лет – 150 рублей

Дети младше 5 лет – бесплатно

Адрес: ул. Мамина-Сибиряка, 189

НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА КАНИКУЛАХ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Едва отметив встречу Нового года, Дворец молодежи представляет фэнтези-спектакль «Волшебник Изумрудного города». Постановку создал режиссер Московского Академического музыкального театра им. Н.Сац Валерий Меркулов. Спектакль пройдет 2 января в 12:00 и 15:00.

Цена: от 800 до 2 500 рублей

Адрес: пр. Ленина, 1

«Новогодние колядки в «Коляда-театре»

Интерактивный спектакль «Конек-Горбунок» с акробатическими номерами от артистов «Коляда-театра» не даст скучать зрителям. Вместе со скоморохами дети разучат колядки, поводят хороводы вокруг елки, увидят фейерверк. Колядки пройдут 31 декабря и ежедневно с 2 по 8 января.

Цена: от 500 рублей

Адрес: ул. Тургенева, 20

Финалистка международного конкурса Sand malerei festival (Гамбург 2016 год), победитель в категории «анимация» Международного фестиваля короткометражных фильмов «КиноСтарт» Елена Кадырова подготовила шоу песочной анимации «Хиты Диснея». В Рождество зрители увидят знакомых героев из «Холодного сердца», «Моаны», «Короля Льва», «Русалочки», «Гравити Фолз», «Красавицы и чудовища». Музыкально сопровождать анимацию будут лидер группы «Красная скрипка» Александр Рассказов и пианист Юлия Петрова.

Цена: от 400 рублей

Адрес: Театр балета «Щелкунчик», ул. 8 Марта, 104

Новогодние гастроли Театра Юрия Куклачева состоятся в Екатеринбурге в начале января. В представлении участвуют свыше 30 котов и собак труппы. В «Новогоднюю сказку» вошли лучшие цирковые номера Театра Юрия Куклачева. На зрителях приветствуются карнавальные костюмы. «Новогоднюю сказку» можно увидеть в Окружном доме офицеров с 2 по 5 января в 12:00 и 15:00.

Цена: от 800 до 2 400 рублей

Адрес: ул. Первомайская, 25

Также театр везет спектакль «Щелкунчик и кошки». Он пройдет на сцене Дворца молодежи под музыку Петра Чайковского. В постановке задействовано 50 кошек Театра Юрия Куклачева. На сцену выйдет Владимир Куклачев. Впервые будут исполнены трюки, которые раньше никто не видел. Постановку можно увидеть 3 и 4 января в 12:00 и в 15:00

Цена: от 800 до 2 400 рублей

Адрес: пр. Ленина, 1

Новогоднее шоу мыльных пузырей «В гостях у Снегурочки» - это интерактивное представление, которое понравится даже самым маленьким зрителям. В ходе шоу гости праздника могут ловить мыльные пузыри. Зрители увидят трюки на светящемся столе с огромными дымными пузырями. Также фокусники покажут горящие пузыри и огромные, в которых помещается человек. Также зрители увидят пузыри разной длины и формы. Шоу пройдет 30 декабря в 11:00 и 13:00 и 6 января в 12:00.

Цена: от 350 до 450 рублей

Адрес: Музей советского быта «Сделано в СССР», пр. Чебышева, 4

НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НА КАНИКУЛАХ

Самая крупная площадка с новогодними елками для детей расположена в «Екатеринбург-ЭКСПО». Проект давно завоевал популярность и даже получил собственное название «ЭКСПО-Елка». Выехать сюда можно на целый день: помимо утренника, ребенка ждут аттракционы, зрелищный ледовый городок с горками и каток под открытым небом.

«МИ-МИ-МИШКИ: НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ»

Шесть мини-шоу в одном могут увидеть гости «ЭКСПО-Елки»: световое шоу, элементы научного и крио-шоу шоу мыльных пузырей, игры с большими шарами, интерактивы с светодиодными палочками и танцевальный флешмоб. Представление расскажет о том, что каждый Новый год Кеша придумывает необычные поздравления для друзей. В очередной раз он создал машину, которая воспроизводит воспоминания.

Когда: 3 января в 11:00, 15:00

Цена: от 600 и 2 200 рублей

«ТРИ КОТА: МЕГАЁЛКА»

В одно шоу команда проекта включила семь шоу: лазерное шоу, интерактив со зрителями, шоу мыльных пузырей, игры с большим надувным реквизитом, лазерное шоу и снежные игры. Постановка основана на сериях популярного мультфильма. По сюжету котята отмечают праздник с мамой, папой и друзьями у елки на свежем воздухе. Зрители становятся полноценными участниками спектакля.

Когда: 5 января 11:00, 15:00

Цена: от 600 и 2200 рублей

Адрес: ЭКСПО-бульвар, 2

СХОДИТЬ С ДЕТЬМИ В ПАРК В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

Большую активность в подготовке к новогодним праздникам проявляет парк Маяковского. Главная аллея украшена ледовыми скульптурами и светодиодной подсветкой, в парке проходит фестиваль светового искусства «Не темно». Многие из объектов фестиваля интерактивные — можно менять изображение объекта своими движениями.

Из развлечений доступны ледовый городок с горками и большой ледовый лабиринт для маленьких посетителей парка. Для подростков и взрослых есть горки высотой 8 и 17 метров, билеты на последнюю можно купить онлайн.

Цены на билеты на горку: взрослые — 1 спуск - 100 рублей, 4 спуска - 300 рублей; детские (7-13 лет) — 1 спуск - 70 рублей, 4 спуска - 200 рублей.

Большой каток «Северное сияние» включает в себя каток для детей. Тут можно взять в аренду коньки или принести свои.

Цена на посещение катка:

Вход для взрослого – 250 рублей, для ребенка старше 6 лет – 200. Вечером после 18:00 - 300 и 250 рублей соответственно.

Прокат коньков – 250 рублей в час

Адрес: ул. Мичурина, 230