Ученые УрФУ первые в России создали аналоги космического льда

Над созданием межзвездного льда ученые работали два года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новое открытие сделали ученые из научной лаборатории астрохимических исследований Уральского федерального университета. Они первыми в стране вырастили образцы межзвездных льдов. Кроме того, они получили их первые световые спектры. Это открытие поможет проанализировать данные с телескопов планеты, а также определить химсостав межзвездного льда в космосе.

- Год назад эксперименты по получению спектров аналогов межзвездных льдов проводились только за рубежом. Теперь мы проводим их в России. Качество этих спектров не уступает полученным из зарубежных лабораторий. Кроме того, экспериментальная установка, а именно турбомолекулярный насос – отечественный, - рассказал заведующий научной лабораторией астрохимических исследований УрФУ Антон Васюнин.

Сами же межзвездные льды образуются в холодных областях звезд и планет из атомов и молекул. Они вымерзают при низких температурах из газа на космических пылевых частицах. В лаборатории нашим ученым удалось вырастить межзвездный лед в специальной криогенной вакуумной установке. Над этим открытием специалисты трудились два года.

В составе этого льда вода и метилцианид. Он образовался в результате того, что установка создала космические условия. А именно, в ней было давление ниже атмосферного в 10 триллионов раз. Также ее температура понижалась до -267 градусов. Министерство образования России поддержало работу уральских ученых.