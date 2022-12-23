В УГМК назвали лидеров Бизнес-системы по итогам 2022 года

Фото: Пресс-служба УГМК

Церемония награждения лидеров БСУ по итогам года прошла в Техническом университете УГМК в Верхней Пышме. В ней участвовали подразделения управляющей компании и пятнадцати предприятий, вовлеченных в программу трансформации. Награды победителям и их представителям вручал директор по трансформации Джахангир Махмудов. Лидеров выбирали в нескольких категориях: «Фабрика идей», «Доска решения проблем», «Обучение» и «Аудит Бизнес-системы».

В категории «Фабрика идей» награды получили три человека. Мастер гаража Гайского горно-обогатительного комбината Александр Веденеев стал автором самого большого количества принятых идей: в «Фабрику идей» он подал почти 150 предложений по улучшению различных процессов. Главный бухгалтер «Башкирской меди» Рита Фабрицына предложила идею с самым большим экономическим эффектом. Автором лучшей идеи по безопасности труда стала начальник химической лаборатории «Nova Цинка» Ирина Дмитриенко: она предложила опустить плавильную печь ниже, чтобы сократить риск обжечься при подъеме сплава.

В категории «Доска решения проблем» награду получил заместитель главного инженера обогатительной фабрики Краснобродского филиала «Кузбассразрезугля» Сергей Русский. Ему удалось организовать решение 432 проблем – больше, чем другим ответственным за «Доски решения проблем».

Фото: Пресс-служба УГМК

Тренером года в категории «Обучение» стал инженер по организации управления производства Гайского горно-обогатительного комбината Павел Каранда. В 2022 году Павел он обучил более 800 человек и подготовил к сертификации семерых внутренних тренеров.

В категории «Аудит Бизнес-системы» награды присуждали по наибольшему количеству баллов за тот или иной блок аудита – процедуры оценки уровня развития Бизнес-системы УГМК и ее инструментов на том или ином предприятии.

За лучший результат в блоке «Корпоративное соответствие» награда досталась «Уралэлектромеди», в блоке «Работа с персоналом» – Учалинскому горно-обогатительному комбинату. Лучший результат в блоках «Инструменты Бизнес-системы» и «Клиентоориентрованность» показали «Электрокабель «Кольчугинский завод» и Челябинский цинковый завод соответственно. Лидером устойчивого развития Бизнес-системы УГМК стало предприятие «Сибирь-Полиметаллы», а аудитором года признали ведущего инженера по организации управления производством Гайского горно-обогатительного комбината Ивана Стебунова.

Лидером трансформации среди подразделений развития стало управления развития «Кузбассразреугля» под руководством Сергея Бабенко. В 2022 году его команда вместе с коллективами основных и вспомогательных служб угольной компании разработали и реализовали инициативы, которые принесли экономический эффект, объем которого почти на 53% превысил план.

Среди руководителей предприятий УГМК лидером Бизнес-системы признали директора Учалинского горно-обогатительного комбината Закарию Гибадуллина. Под его руководством коллектив комбината в уходящем году подал больше всего идей на человека, быстрее всего решал проблемы, а также лучше всего выполнял планы по обучению персонала и проведению аудитов.