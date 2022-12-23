«Спим в одежде»: житель новостройки в Екатеринбурге пожаловался на холод и плесень в квартире

Проблему устранят до 31 декабря. Фото: скриншот сайта Яндекс.Карты

В Екатеринбурге владелец новостройки рассказал о проблемах в жилом комплексе River Park на улице Щербакова, 150. В квартире, по словам собственника, очень холодно, а стены промерзают, и по ним разрастается плесень.

- Дом был сдан в прошлом году. Мы заехали в «однушку» в марте этого года. Тогда мы холода и сырости в квартире не ощущали. В декабре, вместе с первыми морозами мы заметили, что в квартире очень холодно. Живем, чуть ли не в обнимку с обогревателем и спим в одежде. Под стеклопакетом начала промерзать стена и образовывался лед, - рассказал «КП-Екатеринбург» владелец квартиры Анвер.

Застройщики получат доступ в квартиру 24 декабря. Фото: скриншот видео

Кроме того, по словам мужчины, на стенах появилась плесень. Об этих проблемах он доложил застройщику. На претензию собственника жилья сотрудники компании уже отреагировали.

- Нам замеряли температуру в квартире. В первый раз, сотрудники зафиксировали, что в квартире было +15 градусов. На второй раз они уже измерили +20 и сказали, что температура в норме. При этом, акты, где было зафиксировано, что температура опускалась до +15 куда-то потерялись, - удивляется Анвер. - На днях сотрудники пришли и вскрыли обои. Под ними была плесень, которая начинается с угла промерзшей стены и тянется дальше на несколько метров.

После этого в квартиру пришли рабочие и стали счищать со стен плесень. Все работы они пообещали завершить в ближайшее время.

- Нам посоветовали включать обогреватель и сушить наши холодные и мокрые стены. В промерзшей стене будут сверлить отверстия и под давлением задувать пену, - рассказывает владелец квартиры.

Также, по словам собственника, в подъезде новостройки жильцы замечают трещины на стенах. Мужчина отметил, что застройщик объяснил это явление тем, что происходит усадка дома.

Застройщик «Гринвич - недвижимость для жизни» прокомментировал ситуацию с обращением. Как пояснили сотрудники компании, данный случай – гарантийный.

- После обращения собственника квартиры был проведен осмотр, составлен акт. По выявленной ситуации установлены причины и запланированы мероприятия. Для качественной отработки необходимых действий и соблюдения технологии определен срок устранения – 31 декабря. Об этом составлен акт и подписан собственником, - объяснили «КП-Екатеринбург» официальные представители компании застройщика. - После этого, все внешние работы проводятся по графику. Но, для проведения некоторых работ требуется доступ в квартиру. Оперативно получить его от собственника удается не всегда. Два раза специалисты не могли попасть в квартиру. Собственник обещал предоставить доступ 24 декабря. В настоящее время закончены внешние работы, а также требуются работы в квартире.