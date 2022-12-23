Зажигай на нашей волне! Уральские звезды засветят ярче на предновогоднем марафоне радио «Комсомолки»

Фото для анонса: личный архив Владимира Шахрина

На встречу со слушателями в прямом эфире выйдут известные политики, представители власти, крупных компаний, предприниматели, уральские музыканты, режиссеры, артисты.

В 12.00 марафон откроет почетный гражданин Екатеринбурга, бессменный и вдохновляющий лидер рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин.

Также в праздничном эфире участие примут глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев; депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов; драматург, актер, театральный режиссер Николай Коляда; кинорежиссер Евгений Григорьев, операционный директор группы компаний Baden Family Александр Малков. Порадуют музыкой LIVE инструментальная группа «Красная скрипка» под руководством Александра Рассказова и трио роскошных басов Basso Nova.

Вы узнаете, чем был наполнен 2022 год для каждого из наших гостей, что было ярким, полезным и запоминающимся. Звезды политики, экономики, культуры и спорта поделятся опытом и расскажут, что делают и создают на благо свердловчан, как инвестируют и зарабатывают; чем улучшают и украшают жизнь Екатеринбурга, Свердловской области и всей России. Вместе мы постараемся оценить события года, чтобы осознать мудрые уроки жизни и наши достижения, с которыми шагнем в Новый 2023 год.

Встречаемся в эфире 26 декабря в 12.00 на позитивной волне радио «Комсомольская правда» 92,3 FM!