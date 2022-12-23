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Общество23 декабря 2022 8:38

Зажигай на нашей волне! Уральские звезды засветят ярче на предновогоднем марафоне радио «Комсомолки»

26 декабря 2022 года радио «Комсомольская правда» 92,3 FM проведет Большой предновогодний марафон
Лариса НИКИТИНА
Фото для анонса: личный архив Владимира Шахрина

Фото для анонса: личный архив Владимира Шахрина

На встречу со слушателями в прямом эфире выйдут известные политики, представители власти, крупных компаний, предприниматели, уральские музыканты, режиссеры, артисты.

В 12.00 марафон откроет почетный гражданин Екатеринбурга, бессменный и вдохновляющий лидер рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин.

Также в праздничном эфире участие примут глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев; депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов; драматург, актер, театральный режиссер Николай Коляда; кинорежиссер Евгений Григорьев, операционный директор группы компаний Baden Family Александр Малков. Порадуют музыкой LIVE инструментальная группа «Красная скрипка» под руководством Александра Рассказова и трио роскошных басов Basso Nova.

Вы узнаете, чем был наполнен 2022 год для каждого из наших гостей, что было ярким, полезным и запоминающимся. Звезды политики, экономики, культуры и спорта поделятся опытом и расскажут, что делают и создают на благо свердловчан, как инвестируют и зарабатывают; чем улучшают и украшают жизнь Екатеринбурга, Свердловской области и всей России. Вместе мы постараемся оценить события года, чтобы осознать мудрые уроки жизни и наши достижения, с которыми шагнем в Новый 2023 год.

Встречаемся в эфире 26 декабря в 12.00 на позитивной волне радио «Комсомольская правда» 92,3 FM!

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