Удивительно похожи: екатеринбурженка устроила съемку в стиле «Иронии судьбы»

В фотосессии приняли участие уральские актеры Татьяна Усова и Валерий Хабибулин. Фото: Софья Федотова

Фотограф из Екатеринбурга Софья Федотова устроила фотосессию в стиле культового советского фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». Главных героев Ипполита и Надежду сыграли екатеринбургские актеры Валерий Хабибулин и Татьяна Усова.

Антураж в квартире Софьи прекрасно подошел под антураж в фильме Эльдара Рязанова. «Какая гадость эта ваша заливная рыба!». Фото: Софья Федотова

Вдохновило на необычную съемку Софью удивительное сходство Валерия Хабибулина с Юрием Яковлевым.

- Мы познакомились с ребятами на съемках одного рекламного проекта. Когда я увидела, насколько Валерий похож на знаменитого Ипполита, тут же предложила ему эту идею. О том, кто исполнит роль Нади, вопроса не стояло. Я увидела, как хорошо Валерий и Татьяна смотрятся в кадре. Оба быстро согласились, - рассказывает Софья.

«Какая гадость эта ваша заливная рыба!». Фото: Софья Федотова

А вот и знаменитая сцена с французкими духами. Фото: Софья Федотова

Съемки проходили в квартире у Софьи. Фотографии получились черно-белыми.

- Валерий нашел тяжеленное винтажное пальто весом килограммов 15, а вот знаменитое платье Нади найти было трудно, поэтому наше было красным. И чтобы потом нам не писали, мол, у вас все не так, мы решили сделать съемку черно-белой. Конечно, было очень интересно прикоснуться к этой истории. Мы ведь каждый год все смотрим этот фильм, - говорит екатеринбургский фотограф.

Татьяна Усова и Валерий Хабибулин старались повторить мимику и жесты героев культового кино. Фото: Софья Федотова

Для съемки фото в ванной Валерий намочил и без того тяжелое пальто. Фото: Софья Федотова

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