Ольга Склярова погибла в День города. Фото: соцсети

В Екатеринбурге вынесли приговор 36-летнему врачу-нефрологу Алексею Спирину. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности 25-летней медсестре Ольге Скляровой.

Вечером 20 августа, когда все отмечали День города, медсестра и врач отдыхали в компании общих друзей на улице Академика Семихатова. Ольга и Алексей вышли на переходную лоджию, где девушка захотела сесть на перила. По версии следствия, Спирин попытался помочь Ольге. Но не рассчитал силы и случайно столкнул девушку.

- Осужденный осознавал, что они находятся на большой высоте, координация их движений нарушена вследствие употребления алкоголя, погибшая не обеспечена средствами страховки от падения с высоты, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывал на предотвращение общественно опасных последствий самостоятельно, - сообщили в свердловской прокуратуре.

Незадолго до смерти Ольга вернулась в Россию из Германии, где жила с мужем. Фото: соцсети

Алексею Спирину назначили полтора года исправительных работ. Также из его зарплаты будут удерживать 10% в доход государства. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск родителей Ольги о взыскании с врача свыше 520 тысяч рублей.

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