Суд посчитал, что девочки добровольно согласились на половой акт

В Екатеринбурге вынесли приговор цыганам из Челябинской области. Роман Калымыков приехал в столицу Среднего Урала вместе с Василием Мерзличенко и его двоюродным братом Николаем в октябре прошлого года.

На Уралмаше троица познакомилась с двумя ученицами восьмого класса, которые вышли на улицу после уроков. Незнакомцы предложили девочкам «хорошо провести время». Компания отправилась на съемную квартиру в районе Дома кино. Позже к школьницам присоединилась еще одна подруга.

- После магазина мы пошли в квартиру, - рассказывала на допросе одна из потерпевших. - Я быстро стала пьяной, так как выпила стакан пива и стакан водки. Через час ко мне подошел Арсен и повел меня в спальню. Я сказала ему, что не хочу идти и что мне плохо. Он повалил меня на кровать. Я попросила не трогать меня и не снимать одежду, так как понимала, что сейчас он начнет совершать со мной половой акт. Но он раздел меня. Половой акт длился около 10 минут. Я кричала, просила прекратить. Но он не реагировал. Я лежала и плакала.

Полиция узнала о происходящем лишь благодаря бдительности мамы 15-летней девочки, которая решила узнать, почему дочь поздно вернулась домой посреди недели. Цыганам были предъявлены обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Однако в итоге им вынесли приговор по более мягким статьям - 134 УК «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Развратные действия».

- Роману Калымыкову назначено наказание в виде 3 лет и 1 месяца в колонии строгого режима, Василию Мерзличенко назначили 3 года, Николаю Мерзличенко - 2 года и 10 месяцев, - пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Октябрьского суда.

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