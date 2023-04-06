Боец Александр Емельяненко устроил дебош в Кольцово и задержал самолет до Москвы

Александра все же не сняли с рейса и допустили на борт, но наотрез отказались продавать алкоголь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный боец Александр Емельяненко устроил дебош в уральском аэропорту Кольцово и задержал вылет до Москвы почти на полчаса. Спортсмен был сильно пьян и справил нужду в зале ожидания.

- Это был вечерний рейс. В переходе из зоны полета, когда спускаешься в помещение к автобусам, он завернул за угол, расстегнул штаны и справил нужду на пол. Это увидел охранник, подошел к нему и спросил, что он наделал. Спортсмен начал отпираться, а позже поругался с сотрудником аэропорта, - рассказывает «КП-Екатеринбург» блогер Анна Данилова, которая летела тем же рейсом.

По словам девушки, она сначала даже не узнала Емельяненко в таком состоянии. К месту происшествия вызвали еще нескольких охранников и полицию, у бойца проверили документы, в какой-то момент спортсмен начал кричать, что изобьет охранников.

В какой-то момент спортсмен начал кричать, что изобьет охранников Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сначала думала, что его оформят за хулиганство, но подошедшие полицейские начали с ним фотографироваться. За всеми этим разборками наблюдали другие пассажиры рейса, - добавляет Анна.

В итоге Александра все же не сняли с рейса и допустили на борт, но наотрез отказались продавать алкоголь, несмотря на его настойчивые просьбы.

- Благо, во время полета Александр вел себя спокойно, но было видно, что он сильно пьян, от него был стойкий запах алкоголя. По прилету он очень тяжело шел, кричал, чтобы ему помогли найти тележку для багажа, - добавляет Анна.

В полиции на транспорте по УрФО «КП-Екатеринбург» рассказали, что выясняют подробности инцидента.

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